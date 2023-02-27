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6 тысяч пачек сигарет. В Омской области задержали контрабандистов табака

27 февраля 2023, 04:43
Фото: 1MI
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В Омской области задержали семейную пару за контрабанду сигарет

Подозреваемым грозит до 6 лет колонии.

В Омской области задержали подозреваемых в контрабанде сигарет. Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции, из незаконного оборота изъяли больше 6 тысяч пачек сигарет общей стоимостью почти 800 тысяч рублей.

Транспортные полицейские вместе с пограничниками задержали мужчину, пересекавшего государственную границу России, который вез немаркированную табачную продукцию. Задержанный пояснил, что перевозит сигареты в Россию по заказу жителя Омской области.

Оперативники установили личность заказчика. Им оказался 47-летний мужчина, который вместе со своей 45-летней супругой занимался розничной продажей сигарет. Теперь организатором незаконного семейного бизнеса грозит до 6 лет лишения свободы. На супругов завели уголовное дело.

Грозит до трех лет. В Омской области рассмотрят дело о незаконном обороте сигарет
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#Евгений Игишев#Полиция#Транспортная полиция#Контрабанда#Сигареты#Табак#Уголовное дело#Омск#Омская область
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