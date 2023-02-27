6 тысяч пачек сигарет. В Омской области задержали контрабандистов табака

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
Modified Сегодня, 04:45
Updated Сегодня, 04:45
В Омской области задержали подозреваемых в контрабанде сигарет. Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции, из незаконного оборота изъяли больше 6 тысяч пачек сигарет общей стоимостью почти 800 тысяч рублей.
Транспортные полицейские вместе с пограничниками задержали мужчину, пересекавшего государственную границу России, который вез немаркированную табачную продукцию. Задержанный пояснил, что перевозит сигареты в Россию по заказу жителя Омской области.
Оперативники установили личность заказчика. Им оказался 47-летний мужчина, который вместе со своей 45-летней супругой занимался розничной продажей сигарет. Теперь организатором незаконного семейного бизнеса грозит до 6 лет лишения свободы. На супругов завели уголовное дело.