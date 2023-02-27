27 февраля православные поминают Кирилла Весноуказчика

Общественная служба новостей делится историей этой даты. Братья Константин (Кирилл) и Мефодий жили в столице Византийской империи – Константинополе. В 862 году их посетили моравские послы с просьбой прислать учителей, которые объясняли бы подданным князя Ростислава основы христианской веры на родном для них языке. Эта миссия выпала братьям Кириллу и Мефодию. Вскоре они стали главными переводчиками церковных изданий с греческого языка на славянский. Также они учили людей читать и писать.