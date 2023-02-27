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Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

27 февраля православные поминают Кирилла Весноуказчика

Сегодня, 09:35
27 февраля православные чтут память Святого Кирилла, который в миру был известен ка Константин Философ. Это миссионер из Византии, который вместе с братом Мефодием создал славянский алфавит.

Общественная служба новостей делится историей этой даты. Братья Константин (Кирилл) и Мефодий жили в столице Византийской империи – Константинополе. В 862 году их посетили моравские послы с просьбой прислать учителей, которые объясняли бы подданным князя Ростислава основы христианской веры на родном для них языке. Эта миссия выпала братьям Кириллу и Мефодию. Вскоре они стали главными переводчиками церковных изданий с греческого языка на славянский. Также они учили людей читать и писать.

На Руси считали, что если день Кирилла Весноуказчика день был теплым, то ожидались морозы. Для укрепления здоровья 27 февраля наши предки пили горячий сбитень – напиток на меду с пряностями.

Также считалось, что в этот день нельзя противиться судьбе. Даже если происходило что-то плохое, люди ничего не предпринимали – боялись, что станет еще хуже. Нельзя было мыться, стричься, скандалить, выбрасывать крошки со стола – все скармливали птицам.

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