«Второе счастье». Омич заплатит за автомобиль на тротуаре

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Госавтоинспекция сообщает, к ним в официальную группу прислали снимок со двора дома №12 в поселке Биофабрика. На фото видно — автомобиль припаркован на тротуаре.
Водителем оказался 30-летний мужчина. На него возбудили административное дело за стоянку на пешеходном переходе. Наказанием послужил штраф в размере 1 000 рублей.
Напомним, ранее мы рассказывали, как по аналогичной схеме за парковку на месте для инвалидов поплатился еще один молодой человек: