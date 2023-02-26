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Published Сегодня, 13:46

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Updated Сегодня, 13:48

«Второе счастье». Омич заплатит за автомобиль на тротуаре

26 февраля 2023, 13:46
Фото: 1MI
иллюстрация

Омича из-за фото в соцсетях оштрафовали за неправильную парковку

Снимки в ГИБДД прислали очевидцы.

Госавтоинспекция сообщает, к ним в официальную группу прислали снимок со двора дома №12 в поселке Биофабрика. На фото видно — автомобиль припаркован на тротуаре.

Водителем оказался 30-летний мужчина. На него возбудили административное дело за стоянку на пешеходном переходе. Наказанием послужил штраф в размере 1 000 рублей.

Напомним, ранее мы рассказывали, как по аналогичной схеме за парковку на месте для инвалидов поплатился еще один молодой человек:

Везде глаза и уши. Омич поплатился за наглость на дороге
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#ГИБДД#Штраф#Административный штраф#Парковка#Общество#Город#Новости#Омск
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