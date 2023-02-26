Владелец ресторана в Омске решил продать бизнес, чтобы не выплачивать долг по аренде

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Городу55 стало известно о деле, которое рассматривает Арбитражный суд Омской области. 22 февраля было вынесено определение о принятии обеспечительных мер. Истцы — несколько индивидуальных предпринимателей: Игорь Знаменских, Лариса Знаменских, Дмитрий Коган и Игорь Бабиков. Они просят взыскать долг с индивидуального предпринимателя Александра Цыганка.
Сумма задолженности и неустойки — 1 711 502,48 рубля. Истцы попросили наложить арест на деньги и имущество Цыганка на сумму 1 819 439,47 рубля.
Поясним: Александр Цыганок является владельцем кафе быстро питания «Хочу люлей». Оно расположено в ТК «Терминал» на проспекте Мира, 9б. Предприниматель, чтобы не платить долг по аренде помещения, выставил его на продажу. Об этом истцы говорят в своем заявлении.
У суда есть доказательства того, что Цыганок не планирует выплачивать долг по аренде. Истцы представили сведения о продаже предпринимателем мотоцикла «Honda CBR 600 F4i» за 300 000 рублей, фудтрака за 2 900 000 рублей и «готового бизнеса ресторана узбекской кухни» за 5 000 000 рублей. Однако в суде не нашли подтверждений, что ресторан находится именно в ТК «Терминал» и принадлежит Александру Цыганку.
Весомым доказательством послужил номер телефона ответчика. Один и тот же указан в спорном договоре аренды и в объявлениях о продаже.
Суд определил удовлетворить требования истцов. На банковские счета и недвижимое имущество предпринимателя Александра Цыганка наложен арест на сумму 1 819 439,47 рубля. У ответчика есть месяц на подачу апелляции.