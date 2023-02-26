Владелец ресторана в Омске решил продать бизнес, чтобы не выплачивать долг по аренде

У суда есть доказательства того, что Цыганок не планирует выплачивать долг по аренде. Истцы представили сведения о продаже предпринимателем мотоцикла «Honda CBR 600 F4i» за 300 000 рублей, фудтрака за 2 900 000 рублей и «готового бизнеса ресторана узбекской кухни» за 5 000 000 рублей. Однако в суде не нашли подтверждений, что ресторан находится именно в ТК «Терминал» и принадлежит Александру Цыганку.