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Posted Сегодня, 11:58

Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

Везде глаза и уши. Омич поплатился за наглость на дороге

26 февраля 2023, 11:58
Фото: 1MI
иллюстрация

Омича подловили на нарушении ПДД и отправили сигнал правоохранителям

Водитель вряд ли думал, что за его действиями наблюдают.

В соцсети омской Госавтоинспекции прислали фотографии. На снимках видно, как автомобиль припаркован на месте для инвалидов. Место событий — ул. Лукашевича, 21б.

Правоохранители установили, машиной управлял 36-летний мужчина. На него завели административное дело за нарушение правил стоянки. Наказанием послужил штраф — 5 000 рублей.

Омичам напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Напомним, ранее Госавтоинспекторы обращались к жителям региона с предупреждением об опасной ситуации из-за погоды:

Видимость ухудшается. Омичей предупреждают об опасной погоде
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#ГИБДД#Соцсети#Штраф#Административный штраф#Общество#Город#Новости#Омск
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