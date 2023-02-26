Везде глаза и уши. Омич поплатился за наглость на дороге

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
В соцсети омской Госавтоинспекции прислали фотографии. На снимках видно, как автомобиль припаркован на месте для инвалидов. Место событий — ул. Лукашевича, 21б.
Правоохранители установили, машиной управлял 36-летний мужчина. На него завели административное дело за нарушение правил стоянки. Наказанием послужил штраф — 5 000 рублей.
Омичам напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
Напомним, ранее Госавтоинспекторы обращались к жителям региона с предупреждением об опасной ситуации из-за погоды: