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Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

В России подорожала молочная продукция

26 февраля 2023, 09:05
Фото: 1MI
иллюстрация
А также еще ряд товаров повседневного употребления.

Стоимость товаров в России в несколько раз превысила объявленную Росстатом инфляцию в 12%. Сравнительную аналитику за год представили «Новые известия». За основу взяты цены сегодня и на 26 февраля 2022 года.

Наибольший рост демонстрирует молочная продукция. Также заметно подорожали маринованные огурцы, томаты, рыбные консервы, соль, рис, шоколад и вино.

Напомним, ранее мы рассказывали об увеличении стоимости репчатого лука в Омске в два раза за два месяца:

В Омске репчатый лук за два месяца вдвое подорожал
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#Цены#Продукты#Аналитика#Общество#Экономика#Новости#Омск#Россия#Омская область
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