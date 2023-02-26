В России подорожала молочная продукция

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Стоимость товаров в России в несколько раз превысила объявленную Росстатом инфляцию в 12%. Сравнительную аналитику за год представили «Новые известия». За основу взяты цены сегодня и на 26 февраля 2022 года.
Наибольший рост демонстрирует молочная продукция. Также заметно подорожали маринованные огурцы, томаты, рыбные консервы, соль, рис, шоколад и вино.
Напомним, ранее мы рассказывали об увеличении стоимости репчатого лука в Омске в два раза за два месяца: