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Posted Сегодня, 17:59

Published Сегодня, 17:59

Modified Сегодня, 17:59

Updated Сегодня, 17:59

В первом раунде Кубка Гагарина омский «Авангард» встретится с новосибирской «Сибирью»

26 февраля 2023, 17:59
Фото: ХК Авангард
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«Сибирское дерби» стартует 2 марта на льду G-Drive Арены.

Омский «Авангард» закончил выступление в регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ сезона 2022/2023 и готовится к матчам плей-офф.

В последнем матче «регулярки» омичи на выезде в упорном противостоянии без основных лидеров команды навязали бой казанскому «Ак Барсу» и уступили в овертайме со счетом 2:3. Исход этой встречи решил буллит в исполнении Александра Радулова.

Омский «Авангард» закончил регулярный Чемпионат КХЛ проигрышем «АК Барсу»
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Этот проигрыш переместил «ястребов» на третье место в Восточной конференции и тем самым вывел на новосибирскую «Сибирь», которая расположилась на шестой строчке.

Поскольку «Авангард» попал в Топ-4 на востоке, то первый раунд Кубка Гагарина - 2023 они начнут на домашнем льду G-Drive Арены. «Сибирское дерби» стартует уже 2 марта.

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