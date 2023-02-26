В первом раунде Кубка Гагарина омский «Авангард» встретится с новосибирской «Сибирью»

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
Омский «Авангард» закончил выступление в регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ сезона 2022/2023 и готовится к матчам плей-офф.
В последнем матче «регулярки» омичи на выезде в упорном противостоянии без основных лидеров команды навязали бой казанскому «Ак Барсу» и уступили в овертайме со счетом 2:3. Исход этой встречи решил буллит в исполнении Александра Радулова.
Этот проигрыш переместил «ястребов» на третье место в Восточной конференции и тем самым вывел на новосибирскую «Сибирь», которая расположилась на шестой строчке.
Поскольку «Авангард» попал в Топ-4 на востоке, то первый раунд Кубка Гагарина - 2023 они начнут на домашнем льду G-Drive Арены. «Сибирское дерби» стартует уже 2 марта.