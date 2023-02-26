В Омской области стали производить больше оборудования, металла и продуктов

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Омские статистики опубликовали данные о промышленном производстве за январь 2023 года. Показатели выросли на 8,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Максимальный рост наблюдается в обрабатывающем секторе экономики (+9,8%), вдвое увеличилось производство транспортных средств и оборудования, заметен рост в области выпуска готовых металлических изделий (+83,3%). Пищевых продуктов стало больше на 1,4%. Особо выросло производство замороженной свинины (+36%), сыров (+24,6%), молока (+19,8%).
В некоторых промышленных отраслях зафиксировано снижение показателей. Так, на 33,9% стало меньше автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, на 9% — химии, на 4,7% — напитков. На 26,5% сократились объемы добычи полезных ископаемых.
Напомним, ранее эксперты Омскстата рассказывали о производстве продукции животноводства по итогам января 2023 года: