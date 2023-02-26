В Омской области стали производить больше оборудования, металла и продуктов

В некоторых промышленных отраслях зафиксировано снижение показателей. Так, на 33,9% стало меньше автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, на 9% — химии, на 4,7% — напитков. На 26,5% сократились объемы добычи полезных ископаемых.