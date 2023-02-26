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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

В Омской области стали производить больше оборудования, металла и продуктов

26 февраля 2023, 13:08
Фото: 1MI
иллюстрация

За год промышленное производство в Омске выросло на 8,5%

Статистики рассказали об обстановке в сфере промышленного производства.

Омские статистики опубликовали данные о промышленном производстве за январь 2023 года. Показатели выросли на 8,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Максимальный рост наблюдается в обрабатывающем секторе экономики (+9,8%), вдвое увеличилось производство транспортных средств и оборудования, заметен рост в области выпуска готовых металлических изделий (+83,3%). Пищевых продуктов стало больше на 1,4%. Особо выросло производство замороженной свинины (+36%), сыров (+24,6%), молока (+19,8%).

В некоторых промышленных отраслях зафиксировано снижение показателей. Так, на 33,9% стало меньше автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, на 9% — химии, на 4,7% — напитков. На 26,5% сократились объемы добычи полезных ископаемых.

Напомним, ранее эксперты Омскстата рассказывали о производстве продукции животноводства по итогам января 2023 года:

Фермерское счастье. Омичи стали производить больше яиц, молока и мяса
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#Производство#Промышленное производство#Статистика#Омскстат#Экономика#Новости#Омская область#Омск
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