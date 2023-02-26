В Омске продают квартиру обанкротившейся «ДСК-7», в которой живет семья с ребенком

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Updated Сегодня, 05:42
Омское ООО «Домостроительная компания №7» сейчас проходит процедуру банкротства. Конкурсным управляющим является Наталья Костякова. Она, как стало известно Городу55, организовала продажу квартиры, в которой зарегистрированы два человека, в том числе несовершеннолетний ребенок.
Жилое помещение на 89,3 квадратных метра находится на 10 этаже дома №17, корпус 1 по улице бульвар Архитекторов. Начальная цена — 7 344 900 рублей. С 27 февраля стартует прием заявок на покупку квартиры. Завершат прием 28 марта.
Мы обратились к Наталье Костяковой, чтобы выяснить, кто на данный момент проживает в помещении. Продажа фактически означает, что семью с ребенком придется выселять. Однако конкурсный управляющий отказалась предоставлять эту информацию.
Напомним, «ДСК-7» было признано банкротом в 2020 году. Омичи могут знать компанию как застройщика микрорайонов «Кристалл-3», «Утиная Гора», элитного дома на Масленикова, 58. Его, кстати, конкурсному управляющему продать не удалось.