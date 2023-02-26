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Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Смерть на конкурсе поедания блинов, массовое убийство, обыски в ТЦ. Воскресный Омск

26 февраля 2023, 14:19
Фото: 1MI
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Омичка умерла на конкурсе по поеданию блинов

Омичке стало плохо во время конкурса по поеданию блинов в рамках Масленицы. Праздник был организован в санатории «Коммунальник». 38-летнюю женщину не успели спасти. Делом уже занялась прокуратура.

Прокуратура проводит проверку после гибели омички на конкурсе по поеданию блинов
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Дело о массовом убийстве в Юрьевке

Суд завершает рассмотрение дела об убийстве в селе Павлоградского района. На скамье подсудимых — 18-летний парень и его 15-летняя подруга. Это ее отчима, мать и 10-летнюю сестру инвалида зарезали год назад. Гособвинитель запросил наказание — вкупе почти 20 лет лишения свободы. Последнее слово подросткам предоставят 27 февраля.

Омским подросткам из Юрьевки грозит почти 20 лет срока на двоих за массовое убийство
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Обыски в омском «Миллениуме»

Город55 выяснил, с чем связаны обыски, которые прошли 21 февраля в Торговом центре на улице Фрунзе. Причина — расследование уголовного дела о налоговых преступлениях.

Обыски в омском «Миллениуме» связаны с налоговыми преступлениями
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#Смерть#Убийство#Обыск#Общество#Город#Происшествия#Полиция#Суд#Новости#Омск#Омская область#Павлоградский район
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