Смерть на конкурсе поедания блинов, массовое убийство, обыски в ТЦ. Воскресный Омск

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Омичке стало плохо во время конкурса по поеданию блинов в рамках Масленицы. Праздник был организован в санатории «Коммунальник». 38-летнюю женщину не успели спасти. Делом уже занялась прокуратура.
Суд завершает рассмотрение дела об убийстве в селе Павлоградского района. На скамье подсудимых — 18-летний парень и его 15-летняя подруга. Это ее отчима, мать и 10-летнюю сестру инвалида зарезали год назад. Гособвинитель запросил наказание — вкупе почти 20 лет лишения свободы. Последнее слово подросткам предоставят 27 февраля.
Город55 выяснил, с чем связаны обыски, которые прошли 21 февраля в Торговом центре на улице Фрунзе. Причина — расследование уголовного дела о налоговых преступлениях.