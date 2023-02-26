Смерть на конкурсе поедания блинов, массовое убийство, обыски в ТЦ. Воскресный Омск

Суд завершает рассмотрение дела об убийстве в селе Павлоградского района. На скамье подсудимых — 18-летний парень и его 15-летняя подруга. Это ее отчима, мать и 10-летнюю сестру инвалида зарезали год назад. Гособвинитель запросил наказание — вкупе почти 20 лет лишения свободы. Последнее слово подросткам предоставят 27 февраля.