Прокуратура проводит проверку после гибели омички на конкурсе по поеданию блинов

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Прокуратура Омского района начала проверку из-за гибели женщины во время празднования Масленицы в санатории «Коммунальник». Город55 рассказывал о том, как 38-летняя женщина подавилась на конкурсе по поеданию блинов.
Прокуратура сообщает предварительные данные по смертельному инциденту. Омичка по путевке проходила санаторное лечение в оздоровительном учреждении. Днем 25 февраля женщина приняла участие в конкурсе и ей стало плохо. Медработники санатория пытались реанимировать постоялицу, но она скончалась до приезда «скорой помощи».
В результате проверки установят все детали происшествия, надзорный орган даст оценку действиям должностных лиц по обеспечению безопасности в санатории. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Также прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки по факту смерти женщины.