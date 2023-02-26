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Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Прокуратура проводит проверку после гибели омички на конкурсе по поеданию блинов

26 февраля 2023, 10:23
Фото: 1MI
иллюстрация
Женщину пытались реанимировать, но не смогли.

Прокуратура Омского района начала проверку из-за гибели женщины во время празднования Масленицы в санатории «Коммунальник». Город55 рассказывал о том, как 38-летняя женщина подавилась на конкурсе по поеданию блинов.

Омичка умерла, подавившись на конкурсе по поеданию блинов
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Прокуратура сообщает предварительные данные по смертельному инциденту. Омичка по путевке проходила санаторное лечение в оздоровительном учреждении. Днем 25 февраля женщина приняла участие в конкурсе и ей стало плохо. Медработники санатория пытались реанимировать постоялицу, но она скончалась до приезда «скорой помощи».

В результате проверки установят все детали происшествия, надзорный орган даст оценку действиям должностных лиц по обеспечению безопасности в санатории. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Также прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки по факту смерти женщины.

#Смерть#Прокуратура#Проверка#Доследственная проверка#Происшествия#Общество#Новости#Омская область#Омский район
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