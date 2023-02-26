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Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Предвестник головной боли. Омичи увидели необычное явление на небе

26 февраля 2023, 13:25
Фото: 1MI
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Астрономам удалось запечатлеть полярное сияние в Омской области

За ним могут последовать головные боли и нарушение сна.

Омским астрономам удалось запечатлеть полярное сияние на территории региона. Снимок нетипичного для нашей местности явления опубликовали в группе «Астрономические наблюдения в Омске». Фотограф находился в деревне Плоское Саргатского района.

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иллюстрацияиллюстрация
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Фото: скриншот паблика Астрономические наблюдения в Омске

Полярные сияния — это последствия солнечной активности. Метеозависимые омичи могут почувствовать вспышки на Солнце и без невероятных картин на небе. Магнитные бури часто провоцируют головные боли, нарушение сна и усталость. В марте жителей нашего региона ждет сразу несколько бурь. Подробнее об этом:

Нарушение сна и головные боли. Омичей в марте ждут неприятные явления
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#Астрономия#Небо#Полярное сияние#Магнитные бури#Общество#Новости#Омск#Омская область
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