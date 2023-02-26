Предвестник головной боли. Омичи увидели необычное явление на небе

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Омским астрономам удалось запечатлеть полярное сияние на территории региона. Снимок нетипичного для нашей местности явления опубликовали в группе «Астрономические наблюдения в Омске». Фотограф находился в деревне Плоское Саргатского района.
Полярные сияния — это последствия солнечной активности. Метеозависимые омичи могут почувствовать вспышки на Солнце и без невероятных картин на небе. Магнитные бури часто провоцируют головные боли, нарушение сна и усталость. В марте жителей нашего региона ждет сразу несколько бурь. Подробнее об этом: