Предвестник головной боли. Омичи увидели необычное явление на небе

Полярные сияния — это последствия солнечной активности. Метеозависимые омичи могут почувствовать вспышки на Солнце и без невероятных картин на небе. Магнитные бури часто провоцируют головные боли, нарушение сна и усталость. В марте жителей нашего региона ждет сразу несколько бурь. Подробнее об этом: