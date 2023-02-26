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Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Послание Путина, подорожание проезда, фильм Познера об омском «Авангарде»

26 февраля 2023, 09:24
Фото: 1MI
иллюстрация
Самые значимые события недели.

Послание Путина Федеральному Собранию

21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин огласил послание к Федеральному Собранию. Собрали главное:

Мы собрали все, что говорил Владимир Путин в одном материале:

Послание президента Путина Федеральному собранию 2023. Главное
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На следующий день послание прокомментировал губернатор Омской области Александр Бурков. В выходные отреагировал и вице-губернатор Дмитрий Ушаков, он высказался о развитии экономики в нашем регионе.

22 февраля, на следующий день после послания, в Омской области утвердили бюджетный прогноз до 2036 года. Там все оптимистично — читайте ниже:

Оптимистично и с ростом: В Омской области утвердили бюджетный прогноз до 2036 года
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Спойлер: согласно прогнозам, через 13 лет среднемесячные доходы омичей вырастут почти в 2,5 раза и составят около 87 тысяч рублей.

Преступления в Омской области

Рабочая неделя была короткой — три дня. Однако у злоумышленников нет выходных. Мы представляем дайджест нарушений закона.

  • Руководитель региональной «Дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения» Василий Гирев попался на взятке. Деньги он брал за содействие в заключении госконтрактов. Чуть позже Город55 узнал, о каких именно договорах шла речь — на поставку концентратов кислорода в блок-контейнерах.
  • Поставлена точка в деле «Омскводоканала» и «КСМ-Сибирский Железобетон-Тех». Ресурсники были не довольны десятилетним долгом за воду. Примечательно, что компания-должник принадлежит известным в Омске бизнесменам Михаилу Ольшанскому и Дмитрию Павлову.
  • Фигурантом дела о банкротстве стал еще один участник конкурса «Лидеры России» Рустам Мирсаяпов. Тут, чтобы разобраться, лучше почитать наш материал.
  • Трое чиновников из Тевризского района получили сроки за «черное риэлторство». Они получали жилье для переселенцев из аварийных домов и продавали квартиры третьим лицам. А обманутые омичи продолжали жить в ветхих помещениях.
  • Омская прокуратура нашла нарушения условий содержания осужденных в исправительной колонии №6. Туда с проверкой наведался первый зампрокурора Андрей Хамошин. Об этом подробнее здесь.

Общественный транспорт в Омске

Неделя началась со скандала: частный перевозчик высадил школьницу на мороз, потому что у нее закончились деньги на карте. Инцидент вызвал интерес прокуратуры. Началась проверка.

С 20 февраля некоторые маршрутчики повысили стоимость проезда. Такое решение раскритиковали профильные чиновники мэрии. Параллельно продолжается эпопея с пробками из-за перекрытия Ленинградского моста. Вот уже Госавтоинспекторы делятся «магическим методом» с горожанами, рассказывают, как не объехать дорожные заторы:

Как не попасть в пробку? С омскими автомобилистами поделились «магическим» рецептом
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На выходных появились слухи о полном перекрытии моста в ночное время. В мэрии их прокомментировали.

Тем временем с улиц города планируют убрать четыре маршрута общественного транспорта. Мы перечисляем их тут. А некоторые муниципальные рейсы хотят сделать магистральными, их много: все здесь.

24 февраля на «безкондукторную» систему перешел троллейбусный маршрут №12. На транспорте установили валидаторы.

Строительство в Омске

В сельских районах Омской области планировалось построить 45 медицинских учреждений. Однако все контракты расторгли. Инициатор — заказчик, то есть региональный минстрой. Город55 изучил закупки ведомства. Примечательно, что все 45 контрактов были заключены с одним подрядчиком — ООО «Омскагропромстрой». Мы попытались разобраться в этой истории. Это очень любопытно:

Стройку омских ФАПов «застопорила» компания, связанная с семьей Титаревых
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В этом году капитальный ремонт ждет городскую поликлинику №10, что на Московке-2. Сейчас там ремонтируют кабинеты. В целом до конца 2023 года в регионе обновят 94 медицинских учреждения.

Продолжается реконструкция троллейбусного депо на Ватутина. Стройку на днях посетил мэр Сергей Шелест. Подрядчик запросил увеличить смету: с 295,6 миллионов до 506 миллионов рублей. Также градоначальник рассказал о разработке плана по капремонту еще двух мостов: имени 60-летия ВЛКСМ и Комсомольского.

20 февраля стало известно о старте возведения школы в Ясной поляне. Этого события местные жители ждали несколько лет. Учреждение на 1 122 ученика должно появится в микрорайоне до конца 2024 года. Тем временем начался поиск инвестора для застройки территории близ 21-й Амурской. Речь о 18 гектарах земли. От инвестора потребуется минимум 105 миллионов рублей.

Федеральное правительство выделило регионам два миллиарда рублей на восстановление дорог после паводка. Омская область тоже получила дотацию. А еще на неделе горожанам рассказали, как идет рекультивация огромных местных свалок — на Левом берегу, в Нефтяниках и Ленинском округе. У нас есть видео.

Омск социальный

На неделе Город55 озаботился важнейшими социальными вопросами. Как омичи живут в адаптационном центре? Какие там условия? Почему постояльцам там «теплее», чем дома? На эти вопросы отвечаем в нашем материале:

Не останавливает отсутствие ног. Кого содержат в омском центре социальной адаптации
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Еще одна тема, которую нельзя обходить стороной, — ВИЧ. Как живут омичи с положительным статусом? Сколько случаев выявляют в нашем регионе? Как пациенты заражаются чаще всего? О травле, СПИДе и лечении читайте по ссылке ниже:

Увидела СПИД своими глазами. Истории омичей, ежедневно сталкивающихся с ВИЧ
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Омский «Авангард»

20 февраля омские хоккеисты встретили на домашней арене астанинский «Барыс». Матч завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев льда. Мы наблюдали за противостоянием и подробно описали игру.

22 февраля «ястребы» вновь играли на омской арене. Гости — ярославский «Локомотив». «Авангард» праздновал победу после овертайма. Финальный счет 4:3. Это была тяжелая борьба, нашим хоккеистам пришлось серьезно отыгрываться. Об этом в деталях — здесь.

23 февраля в кинотеатре «Первомайский» состоялся первый показ документального фильма «Авангард. Возвращение». Его снимал Владимир Познер. Тема — долгожданный переезд команды обратно в Омск. На закрытый показ приехал сам автор.

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