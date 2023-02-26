Послание Путина, подорожание проезда, фильм Познера об омском «Авангарде»

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин огласил послание к Федеральному Собранию. Собрали главное:
Мы собрали все, что говорил Владимир Путин в одном материале:
На следующий день послание прокомментировал губернатор Омской области Александр Бурков. В выходные отреагировал и вице-губернатор Дмитрий Ушаков, он высказался о развитии экономики в нашем регионе.
22 февраля, на следующий день после послания, в Омской области утвердили бюджетный прогноз до 2036 года. Там все оптимистично — читайте ниже:
Спойлер: согласно прогнозам, через 13 лет среднемесячные доходы омичей вырастут почти в 2,5 раза и составят около 87 тысяч рублей.
Рабочая неделя была короткой — три дня. Однако у злоумышленников нет выходных. Мы представляем дайджест нарушений закона.
Неделя началась со скандала: частный перевозчик высадил школьницу на мороз, потому что у нее закончились деньги на карте. Инцидент вызвал интерес прокуратуры. Началась проверка.
С 20 февраля некоторые маршрутчики повысили стоимость проезда. Такое решение раскритиковали профильные чиновники мэрии. Параллельно продолжается эпопея с пробками из-за перекрытия Ленинградского моста. Вот уже Госавтоинспекторы делятся «магическим методом» с горожанами, рассказывают, как не объехать дорожные заторы:
На выходных появились слухи о полном перекрытии моста в ночное время. В мэрии их прокомментировали.
Тем временем с улиц города планируют убрать четыре маршрута общественного транспорта. Мы перечисляем их тут. А некоторые муниципальные рейсы хотят сделать магистральными, их много: все здесь.
24 февраля на «безкондукторную» систему перешел троллейбусный маршрут №12. На транспорте установили валидаторы.
В сельских районах Омской области планировалось построить 45 медицинских учреждений. Однако все контракты расторгли. Инициатор — заказчик, то есть региональный минстрой. Город55 изучил закупки ведомства. Примечательно, что все 45 контрактов были заключены с одним подрядчиком — ООО «Омскагропромстрой». Мы попытались разобраться в этой истории. Это очень любопытно:
В этом году капитальный ремонт ждет городскую поликлинику №10, что на Московке-2. Сейчас там ремонтируют кабинеты. В целом до конца 2023 года в регионе обновят 94 медицинских учреждения.
Продолжается реконструкция троллейбусного депо на Ватутина. Стройку на днях посетил мэр Сергей Шелест. Подрядчик запросил увеличить смету: с 295,6 миллионов до 506 миллионов рублей. Также градоначальник рассказал о разработке плана по капремонту еще двух мостов: имени 60-летия ВЛКСМ и Комсомольского.
20 февраля стало известно о старте возведения школы в Ясной поляне. Этого события местные жители ждали несколько лет. Учреждение на 1 122 ученика должно появится в микрорайоне до конца 2024 года. Тем временем начался поиск инвестора для застройки территории близ 21-й Амурской. Речь о 18 гектарах земли. От инвестора потребуется минимум 105 миллионов рублей.
Федеральное правительство выделило регионам два миллиарда рублей на восстановление дорог после паводка. Омская область тоже получила дотацию. А еще на неделе горожанам рассказали, как идет рекультивация огромных местных свалок — на Левом берегу, в Нефтяниках и Ленинском округе. У нас есть видео.
На неделе Город55 озаботился важнейшими социальными вопросами. Как омичи живут в адаптационном центре? Какие там условия? Почему постояльцам там «теплее», чем дома? На эти вопросы отвечаем в нашем материале:
Еще одна тема, которую нельзя обходить стороной, — ВИЧ. Как живут омичи с положительным статусом? Сколько случаев выявляют в нашем регионе? Как пациенты заражаются чаще всего? О травле, СПИДе и лечении читайте по ссылке ниже:
20 февраля омские хоккеисты встретили на домашней арене астанинский «Барыс». Матч завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев льда. Мы наблюдали за противостоянием и подробно описали игру.
22 февраля «ястребы» вновь играли на омской арене. Гости — ярославский «Локомотив». «Авангард» праздновал победу после овертайма. Финальный счет 4:3. Это была тяжелая борьба, нашим хоккеистам пришлось серьезно отыгрываться. Об этом в деталях — здесь.
23 февраля в кинотеатре «Первомайский» состоялся первый показ документального фильма «Авангард. Возвращение». Его снимал Владимир Познер. Тема — долгожданный переезд команды обратно в Омск. На закрытый показ приехал сам автор.