Послание Путина, подорожание проезда, фильм Познера об омском «Авангарде»

20 февраля стало известно о старте возведения школы в Ясной поляне. Этого события местные жители ждали несколько лет. Учреждение на 1 122 ученика должно появится в микрорайоне до конца 2024 года. Тем временем начался поиск инвестора для застройки территории близ 21-й Амурской. Речь о 18 гектарах земли. От инвестора потребуется минимум 105 миллионов рублей.