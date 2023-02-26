Подрядчик требует увеличить финансирование реконструкции троллейбусного депо в Омске

Во время субботнего объезда по стройкам Омска стало известно о требованиях одного из подрядчиков увеличить смету. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале. 25 февраля одним из пунктов рабочей поездки стало троллейбусное депо на Ватутина.