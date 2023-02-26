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Posted 26 февраля 2023, 03:46

Published 26 февраля 2023, 03:46

Modified 26 февраля 2023, 03:48

Updated 26 февраля 2023, 03:48

иллюстрация

Подрядчик требует увеличить финансирование реконструкции троллейбусного депо в Омске

26 февраля 2023, 03:46
Фото: 1MI. иллюстрация
Стоимость работ требуют увеличить почти в два раза.

Во время субботнего объезда по стройкам Омска стало известно о требованиях одного из подрядчиков увеличить смету. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале. 25 февраля одним из пунктов рабочей поездки стало троллейбусное депо на Ватутина.

Реконструкцией объекта занимается компания «Хатманн Групп» из подмосковных Химок. Цена контракта — 295,6 миллиона рублей. «Они настаивают на увеличении стоимости работ <…> до 506 миллионов рублей. Напомнил им, что условия муниципального контракта, в том числе его стоимость, произвольно изменять нельзя», — написал градоначальник.

Обоснования для повышения планируют детально проверить. Сергей Шелест предлагает найти решение, которое не сказалось бы на качестве работ и при этом позволило остаться в рамках отведенных средств.

Напомним, обновить троллейбусное депо должны к середине декабря этого года. Подрядчику предстоит восстановить более трех километров контактной сети, обновить производственный корпус, построить мойку и очистные сооружения, восстановить асфальт и освещение.

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