Подрядчик требует увеличить финансирование реконструкции троллейбусного депо в Омске

Posted 26 февраля 2023, 03:46
Published 26 февраля 2023, 03:46
Modified 26 февраля 2023, 03:48
Updated 26 февраля 2023, 03:48
Во время субботнего объезда по стройкам Омска стало известно о требованиях одного из подрядчиков увеличить смету. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале. 25 февраля одним из пунктов рабочей поездки стало троллейбусное депо на Ватутина.
Реконструкцией объекта занимается компания «Хатманн Групп» из подмосковных Химок. Цена контракта — 295,6 миллиона рублей. «Они настаивают на увеличении стоимости работ <…> до 506 миллионов рублей. Напомнил им, что условия муниципального контракта, в том числе его стоимость, произвольно изменять нельзя», — написал градоначальник.
Обоснования для повышения планируют детально проверить. Сергей Шелест предлагает найти решение, которое не сказалось бы на качестве работ и при этом позволило остаться в рамках отведенных средств.
Напомним, обновить троллейбусное депо должны к середине декабря этого года. Подрядчику предстоит восстановить более трех километров контактной сети, обновить производственный корпус, построить мойку и очистные сооружения, восстановить асфальт и освещение.