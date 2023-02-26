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Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

По нотам. Омичей будут обучать специалисты «Гнесинки»

26 февраля 2023, 13:16
Фото: Правительство Омской области
иллюстрация

Омский минкульт подписал соглашение о сотрудничестве с «Генисинкой»

Соглашение позволит повысить уровень образования в сфере культуры.

Министр культуры Омской области Юрий Трофимов и ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский подписали соглашение о сотрудничестве. Это позволит повысить уровень подготовки молодых омичей.

В день подписания торжественно открылась выездная Творческая школа «Гнесинки». Ее будут проводить в различных регионах в рамках празднования 150-летия со дня рождения Елены Гнесиной. Омск первым принял профессорско-преподавательский состав, сообщает облправительство.

«Омск славен своими выпускниками. Сегодня среди великих „гнесинцев“ немало омичей. Поэтому мы начинаем отсюда из центра Сибири, с города Омска череду выездных творческих школ», — отметил ректор Александр Рыжинский.

Неделю в училище имени В. Я. Шебалина будут проводить творческие встречи, лекции, мастер-классы. Первое занятие прошло 26 февраля — круглый стол на тему «Векторы развития современной хоровой музыки».

#Музыка#Культура#Минкульт#Минкультуры#Соглашение#Общество#Новости#Омск#Омская область#Россия#Юрий Трофимов
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