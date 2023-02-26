По нотам. Омичей будут обучать специалисты «Гнесинки»

В день подписания торжественно открылась выездная Творческая школа «Гнесинки». Ее будут проводить в различных регионах в рамках празднования 150-летия со дня рождения Елены Гнесиной. Омск первым принял профессорско-преподавательский состав, сообщает облправительство.