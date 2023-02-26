По нотам. Омичей будут обучать специалисты «Гнесинки»

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Министр культуры Омской области Юрий Трофимов и ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский подписали соглашение о сотрудничестве. Это позволит повысить уровень подготовки молодых омичей.
В день подписания торжественно открылась выездная Творческая школа «Гнесинки». Ее будут проводить в различных регионах в рамках празднования 150-летия со дня рождения Елены Гнесиной. Омск первым принял профессорско-преподавательский состав, сообщает облправительство.
«Омск славен своими выпускниками. Сегодня среди великих „гнесинцев“ немало омичей. Поэтому мы начинаем отсюда из центра Сибири, с города Омска череду выездных творческих школ», — отметил ректор Александр Рыжинский.
Неделю в училище имени В. Я. Шебалина будут проводить творческие встречи, лекции, мастер-классы. Первое занятие прошло 26 февраля — круглый стол на тему «Векторы развития современной хоровой музыки».