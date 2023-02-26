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Posted 26 февраля 2023, 03:30

Published 26 февраля 2023, 03:30

Modified 26 февраля 2023, 03:32

Updated 26 февраля 2023, 03:32

иллюстрация

Есть пострадавшие. Пассажирская ГАЗель перевернулась на трассе в Омской области

26 февраля 2023, 03:30
Фото: 1MI. иллюстрация

На омской трассе опрокинулась ГАЗель с пассажирами

В салоне было шесть пассажиров.

25 февраля стало известно об аварии с пострадавшими в Колосовском районе. Подробности рассказали в Госавтоинспекции.

Сообщение о ДТП поступило в 13:35. Известна предварительная картина событий. 70-летний водитель пассажирской ГАЗели ехал по дороге Бражниково — Колосовка. В районе первого километра не справился с управлением — машина опрокинулась.

Госпитализировали одного из пассажиров — 35-летнюю женщину. Всего в момент аварии в салоне было шесть человек.

Сейчас по факту происшествия правоохранители проводят проверку.

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