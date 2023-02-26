Есть пострадавшие. Пассажирская ГАЗель перевернулась на трассе в Омской области

Posted 26 февраля 2023, 03:30
Published 26 февраля 2023, 03:30
Modified 26 февраля 2023, 03:32
Updated 26 февраля 2023, 03:32
25 февраля стало известно об аварии с пострадавшими в Колосовском районе. Подробности рассказали в Госавтоинспекции.
Сообщение о ДТП поступило в 13:35. Известна предварительная картина событий. 70-летний водитель пассажирской ГАЗели ехал по дороге Бражниково — Колосовка. В районе первого километра не справился с управлением — машина опрокинулась.
Госпитализировали одного из пассажиров — 35-летнюю женщину. Всего в момент аварии в салоне было шесть человек.
Сейчас по факту происшествия правоохранители проводят проверку.