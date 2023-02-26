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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Безопасность под угрозой. Омичам советуют не выходить на улицу

26 февраля 2023, 11:07
Фото: 1MI
иллюстрация

Спасатели предупредили омичей о высоком риске ЧС из-за погоды

Сообщаем номера, которые пригодятся в случае происшествий.

Региональное МЧС обратилось к омичам с предупреждением. Спасатели ссылаются на прогнозы синоптиков Обь-Иртышского УГМС. 27 и 28 февраля в Омской области ожидаются снегопад, дождь, гололедица и порывы ветра до 20 метров в секунду.

Ранее мы сообщали о погоде в ближайшие дни:

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При усилении ветра омичам советуют не находятся рядом с линиями электропередач, деревьями и рекламными щитами. Лучше не отпускать детей на улицу без присмотра. Отдельное внимание спасатели уделяют вопросам безопасности участников дорожного движения. К автолюбителям и пешеходам уже обратились представители Госавтоинспекции:

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К предупреждениям об опасной погоде присоединились чиновники мэрии Омска. Повысился риск пожаров, коммунальных аварий, повреждений линий связи и электропередач.

В случае чрезвычайных ситуаций следует обращаться в МЧС: 101, 25-83-28, 44-91-00; а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу: 78-78-78.

#Погода#Предупреждение#ГУ МЧС по Омской области#Мэрия#Безопасность#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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