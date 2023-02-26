Безопасность под угрозой. Омичам советуют не выходить на улицу

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Региональное МЧС обратилось к омичам с предупреждением. Спасатели ссылаются на прогнозы синоптиков Обь-Иртышского УГМС. 27 и 28 февраля в Омской области ожидаются снегопад, дождь, гололедица и порывы ветра до 20 метров в секунду.
Ранее мы сообщали о погоде в ближайшие дни:
При усилении ветра омичам советуют не находятся рядом с линиями электропередач, деревьями и рекламными щитами. Лучше не отпускать детей на улицу без присмотра. Отдельное внимание спасатели уделяют вопросам безопасности участников дорожного движения. К автолюбителям и пешеходам уже обратились представители Госавтоинспекции:
К предупреждениям об опасной погоде присоединились чиновники мэрии Омска. Повысился риск пожаров, коммунальных аварий, повреждений линий связи и электропередач.
В случае чрезвычайных ситуаций следует обращаться в МЧС: 101, 25-83-28, 44-91-00; а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу: 78-78-78.