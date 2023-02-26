Безопасность под угрозой. Омичам советуют не выходить на улицу

При усилении ветра омичам советуют не находятся рядом с линиями электропередач, деревьями и рекламными щитами. Лучше не отпускать детей на улицу без присмотра. Отдельное внимание спасатели уделяют вопросам безопасности участников дорожного движения. К автолюбителям и пешеходам уже обратились представители Госавтоинспекции: