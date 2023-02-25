Жалобы в соцсетях. С омской дороги сгребали несуществующий снег

Доброжелательно настроенные горожане предположили, что так убирают гололед. Или, что колонна следует в гараж после уборки, а ковш и щетки работают, чтобы ехать не впустую. Были и веселые комментарии. Омичи предположили, что так чистят землю от злых бесов, полируют асфальт, соскребают разметку или попросту вырабатывают топливо и часы. Администрация пока никак не отреагировала на видео в соцсетях.