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Жалобы в соцсетях. С омской дороги сгребали несуществующий снег

25 февраля 2023, 06:08
Фото: 1MI
иллюстрация

Омич пожаловался в соцсетях на очистку дорог от снега по второму разу

Омич заснял работу дорожной службы. Горожане поделились в комментариях интересными предположениями о том, зачем спецтехника работала на чистой улице.

В сообществе «Аварийный Омск» опубликовали видео от омского автолюбителя. При проезде по одной из центральных улиц города он заснял работу спецтехники вхолостую.

Мужчина эмоционально и нецензурно отреагировал на то, что автомобиль спецтехники движется в колонне с опущенными ковшами и работающими щетками, тогда как эта улица уже почищена.

Фото: скриншот видео Аварийный Омск

Он попросил объяснить логику происходящего. Омичи в ответ на просьбу активно поделились в комментариях предположениями о том, что чистили сотрудники «УДХБ».

Доброжелательно настроенные горожане предположили, что так убирают гололед. Или, что колонна следует в гараж после уборки, а ковш и щетки работают, чтобы ехать не впустую. Были и веселые комментарии. Омичи предположили, что так чистят землю от злых бесов, полируют асфальт, соскребают разметку или попросту вырабатывают топливо и часы. Администрация пока никак не отреагировала на видео в соцсетях.

Фото: скриншот Аварийный Омск
#Дарья Зыкова#Омск#Дороги#УДХБ#Уборка снега#Улица#Жалобы#Соцсети#Спецтехника#Общество#Город#Новости
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