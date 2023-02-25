Жалобы в соцсетях. С омской дороги сгребали несуществующий снег

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
В сообществе «Аварийный Омск» опубликовали видео от омского автолюбителя. При проезде по одной из центральных улиц города он заснял работу спецтехники вхолостую.
Мужчина эмоционально и нецензурно отреагировал на то, что автомобиль спецтехники движется в колонне с опущенными ковшами и работающими щетками, тогда как эта улица уже почищена.
Он попросил объяснить логику происходящего. Омичи в ответ на просьбу активно поделились в комментариях предположениями о том, что чистили сотрудники «УДХБ».
Доброжелательно настроенные горожане предположили, что так убирают гололед. Или, что колонна следует в гараж после уборки, а ковш и щетки работают, чтобы ехать не впустую. Были и веселые комментарии. Омичи предположили, что так чистят землю от злых бесов, полируют асфальт, соскребают разметку или попросту вырабатывают топливо и часы. Администрация пока никак не отреагировала на видео в соцсетях.