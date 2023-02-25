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Зампред правительства Омской области прокомментировал послание президента

25 февраля 2023, 08:27
Фото: скриншот сайта global55.ru
Дмитрий Ушаков прокомментировал послание президента к Федеральному собранию в контексте экономики Омской области.

У себя в телеграм-канале зампред правительства Омской области Дмитрий Ушаков прокомментировал послание Владимира Путина к Федеральному собранию в том, что касается преодоления экономических рисков.

«Действительно, было непросто в условиях санкций устоять. Но мы справились. Спустя год видим, что число вовлеченных в омский малый и средний бизнес людей увеличилось. Налоговые поступления от МСП выросли на 3 млрд руб. (22, 6 млрд руб.). Существенную поддержку оказали антикризисные пакеты: на федеральном уровне было направлено более 1 трлн руб. для стабилизации экономики. В Омской области вместе с предпринимателями был разработан региональный пакет мер, в который в том числе вошли льготные ставки для предпринимателей на упрощенке с долгосрочным горизонтом в 3 года», — сообщил Дмитрий Ушаков.

Отдельно вице-губернатор отметил поручение президента о расширении внешнеэкономических связей. Сообщил, что новые логические коридоры выстраиваются: финансово-экономический блок Омской области ведет политику, ориентированную на экспорт товаров в Азию.

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#Дарья Зыкова#Послание Федеральному собранию#Комментарий#Экономика#Санкции#Деньги#Общество#Правительство Омской области#Новости#Омская область#Россия#Дмитрий Ушаков
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