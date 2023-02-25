Пострадали люди. Вечером в Омске Hyundai влетел в пассажирскую «ГАЗель»

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что вчера в 20:40 в Госавтоинспекцию поступила информация о ДТП с пострадавшими на Левобережье Омска.
Прибывшие сотрудники установили, что 36-летняя женщина за рулем Hyundai не пропустила по правилу предоставления преимущества пассажирскую «ГАЗель» на перекрестке Ленинградского проспекта с ул. 3-й Островской.
«ГАЗель» двигалась по маршруту № 414 (Ясная поляна — 1-й Кирпичный). В салоне находились 10 человек, среди них пострадавших не оказалось. А вот водителю и пассажирам автомобиля Hyundai не повезло. За медицинской помощью обратилась водитель и две ее пассажирки — 60-летняя и 14-летняя.
Сейчас проводится проверка, полиции предстоит установить все причины и обстоятельства произошедшей аварии.