Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:27

Published Сегодня, 05:27

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

Пострадали люди. Вечером в Омске Hyundai влетел в пассажирскую «ГАЗель»

25 февраля 2023, 05:27
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске автолюбительница за рулем Hyundai не пропустила «ГАЗель» с пассажирами

В ДТП пострадали две женщины и девочка-подросток.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что вчера в 20:40 в Госавтоинспекцию поступила информация о ДТП с пострадавшими на Левобережье Омска.

Прибывшие сотрудники установили, что 36-летняя женщина за рулем Hyundai не пропустила по правилу предоставления преимущества пассажирскую «ГАЗель» на перекрестке Ленинградского проспекта с ул. 3-й Островской.

«ГАЗель» двигалась по маршруту № 414 (Ясная поляна — 1-й Кирпичный). В салоне находились 10 человек, среди них пострадавших не оказалось. А вот водителю и пассажирам автомобиля Hyundai не повезло. За медицинской помощью обратилась водитель и две ее пассажирки — 60-летняя и 14-летняя.

Сейчас проводится проверка, полиции предстоит установить все причины и обстоятельства произошедшей аварии.

Фото: пресс-служба УМВД Омской области
#Дарья Зыкова#ДТП#Общество#Город#Происшествия#Дороги#Пострадал ребенок#Новости#Омск#Полиция
Подпишитесь
Омичам перестанут «просто так» повышать лимит на кредитках
Сегодня, 08:01
Омский комик Рамис Ахметов — об участии в Stand Up на ТНТ, музыке и планах на будущее
Вчера, 03:30
На закрытом показе фильма «Авангард. Возвращение» побывал Владимир Познер
Сегодня, 03:39
В Омской области открыли мемориальную доску в память о погибшем в СВО
Вчера, 04:14
Михаил Сутягинский занялся спортивным бизнесом в Геленджике
Вчера, 15:54
Жалобы в соцсетях. С омской дороги сгребали несуществующий снег
Сегодня, 06:08