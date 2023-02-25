Пострадали люди. Вечером в Омске Hyundai влетел в пассажирскую «ГАЗель»

«ГАЗель» двигалась по маршруту № 414 (Ясная поляна — 1-й Кирпичный). В салоне находились 10 человек, среди них пострадавших не оказалось. А вот водителю и пассажирам автомобиля Hyundai не повезло. За медицинской помощью обратилась водитель и две ее пассажирки — 60-летняя и 14-летняя.