Омичке под видом подруги написали мошенники и попросили в долг денег

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что в полицию с заявлением о хищении денег обратилась 48-летняя жительница Октябрьского округа.
Омичка поведала, что, в одном из мессенджеров к ней за помощью обратилась знакомая из Называевского района. Она попросила одолжить до утра 24,8 тыс. рублей. Якобы, ей срочно нужны были деньги для платежа по кредиту.
Потерпевшая не перепроверила информацию и сразу же отправила «подруге» деньги на указанные счета. Но та попросила еще 44 тыс. рублей. Это показалось женщине подозрительным. Она все же позвонила занимательнице, и та рассказала, что ее аккаунт в мессенджере был взломан.
Следователь отдела полиции № 6 возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Максимальное наказание по этой статье — до 5 лет лишения свободы.