Омичке под видом подруги написали мошенники и попросили в долг денег

Омичка поведала, что, в одном из мессенджеров к ней за помощью обратилась знакомая из Называевского района. Она попросила одолжить до утра 24,8 тыс. рублей. Якобы, ей срочно нужны были деньги для платежа по кредиту.



Потерпевшая не перепроверила информацию и сразу же отправила «подруге» деньги на указанные счета. Но та попросила еще 44 тыс. рублей. Это показалось женщине подозрительным. Она все же позвонила занимательнице, и та рассказала, что ее аккаунт в мессенджере был взломан.



Следователь отдела полиции № 6 возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Максимальное наказание по этой статье — до 5 лет лишения свободы.