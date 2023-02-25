Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Омичке под видом подруги написали мошенники и попросили в долг денег

25 февраля 2023, 07:28
Фото: 1MI
иллюстрация
Омичка перевела почти 25 тыс. рублей и опомнилась, когда «подруга» попросила еще 44 тыс. рублей.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что в полицию с заявлением о хищении денег обратилась 48-летняя жительница Октябрьского округа.

Омичка поведала, что, в одном из мессенджеров к ней за помощью обратилась знакомая из Называевского района. Она попросила одолжить до утра 24,8 тыс. рублей. Якобы, ей срочно нужны были деньги для платежа по кредиту.

Потерпевшая не перепроверила информацию и сразу же отправила «подруге» деньги на указанные счета. Но та попросила еще 44 тыс. рублей. Это показалось женщине подозрительным. Она все же позвонила занимательнице, и та рассказала, что ее аккаунт в мессенджере был взломан.

Следователь отдела полиции № 6 возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Максимальное наказание по этой статье — до 5 лет лишения свободы.

Омская предпринимательница «обезопасила» 4 млн рулей по указке мошенников
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Омск#Мошенники#Деньги#Полиция#Телефонные мошенники#Общество#Происшествия#Город#Новости#Кредит
Подпишитесь
Омичам перестанут «просто так» повышать лимит на кредитках
Сегодня, 08:01
Омский комик Рамис Ахметов — об участии в Stand Up на ТНТ, музыке и планах на будущее
Вчера, 03:30
На закрытом показе фильма «Авангард. Возвращение» побывал Владимир Познер
Сегодня, 03:39
В Омской области открыли мемориальную доску в память о погибшем в СВО
Вчера, 04:14
Михаил Сутягинский занялся спортивным бизнесом в Геленджике
Вчера, 15:54
Жалобы в соцсетях. С омской дороги сгребали несуществующий снег
Сегодня, 06:08