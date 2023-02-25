Омичам перестанут «просто так» повышать лимит на кредитках

Банки и микрофинансовые организации будут обязаны рассчитывать долговую нагрузку заемщика перед принятием решения о предоставлении кредита, увеличении его суммы или продлении займа. В случае, если долг заемщика будет превышать 50% дохода, то кредитор обязан будет уведомить об этом заемщика в письменной форме.