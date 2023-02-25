Омичам перестанут «просто так» повышать лимит на кредитках

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
На портале правовой информации появилась информация о том, что с 2024 года кредиторов обяжут проверять долговую нагрузку заемщика. Изменения внесли в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)».
Банки и микрофинансовые организации будут обязаны рассчитывать долговую нагрузку заемщика перед принятием решения о предоставлении кредита, увеличении его суммы или продлении займа. В случае, если долг заемщика будет превышать 50% дохода, то кредитор обязан будет уведомить об этом заемщика в письменной форме.
Заемщик, в свою очередь, должен будет подписать документ о том, что ознакомился с риском не исполнить обязанности по платежам вовремя и получить штрафные санкции.
Рассчитывать показатель нагрузки будут, если с момента последнего расчета прошел 31 день. Касается это не только обращений граждан, но и тех случаев, когда организация решает повысить лимит уже выданной кредитной карты.