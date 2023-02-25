Монтируют лифт. Омичам рассказали о ходе дорожных работ у поворота на Ростовку

На участке 13 — 19 км в Омском районе расширяют трассу до 4-х полос, чтобы увеличить пропускную способность на восточном подъезде к городу. На данный момент обустроено песчаное основание, уложена георешетка, нижний щебеночный слой и верхний слой «подушки» из смеси щебня, песка, битума и цемента. Работы должны завершить до конца этого года вместе с установкой ограждений, дорожных знаков и обновлением фонарей.