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Монтируют лифт. Омичам рассказали о ходе дорожных работ у поворота на Ростовку

25 февраля 2023, 11:41
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области для маломобильных граждан установят лифт в надземном переходе

Поворот на Ростовку станет безопаснее и удобнее для маломобильных омичей.

Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» подрядчики реконструируют трассы от Омска до границ с Новосибирской областью. Прямо сейчас устанавливают лифт в надземном переходе у поворота на Ростовку для безопасности и удобства маломобильных граждан.

На участке 13 — 19 км в Омском районе расширяют трассу до 4-х полос, чтобы увеличить пропускную способность на восточном подъезде к городу. На данный момент обустроено песчаное основание, уложена георешетка, нижний щебеночный слой и верхний слой «подушки» из смеси щебня, песка, битума и цемента. Работы должны завершить до конца этого года вместе с установкой ограждений, дорожных знаков и обновлением фонарей.

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#Дарья Зыкова#Дороги#Нацпроект#Строительство#Лифт#Инвалиды#Дорожное движение#Пешеходы#Пешеходный переход#Общество#Новости#Омская область#Омский район#Омск#Город
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