Монтируют лифт. Омичам рассказали о ходе дорожных работ у поворота на Ростовку

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» подрядчики реконструируют трассы от Омска до границ с Новосибирской областью. Прямо сейчас устанавливают лифт в надземном переходе у поворота на Ростовку для безопасности и удобства маломобильных граждан.
На участке 13 — 19 км в Омском районе расширяют трассу до 4-х полос, чтобы увеличить пропускную способность на восточном подъезде к городу. На данный момент обустроено песчаное основание, уложена георешетка, нижний щебеночный слой и верхний слой «подушки» из смеси щебня, песка, битума и цемента. Работы должны завершить до конца этого года вместе с установкой ограждений, дорожных знаков и обновлением фонарей.