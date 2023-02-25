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Updated Сегодня, 13:54

Губернатор Омской области прокомментировал свое попадание в очередной список санкций

25 февраля 2023, 13:54
Фото: пресс-служба правительства Омской области
Это далеко не первый раз, когда Александр Бурков получает аналогичный «привет» из-за рубежа.

У себя в телеграм-канале Александр Бурков высказался по поводу новых персональных санкций в его адрес. На этот раз в «пакет» губернатора добавили американцы.

«Ознакомился с санкционным списком Госдепа, в который меня включили. Что могу сказать, я оказался в компании достойных и уважаемых людей. Интересно, на Западе или в США кто-то вообще задумывается о роли этих персональных санкций? Видимо, в их картине мира они должны создавать неудобства и как-то ухудшать состояние дел. Но в реальности все выглядит иначе. Эти санкции абсолютно бессмысленны. Они лишь подтверждают правильность того, что мы делаем — работаем на нужды фронта, решаем задачи импортозамещения, отстаиваем историческую правду и суверенитет страны», — прокомментировал Александр Бурков.

Напомним, в прошлый раз губернатор попал в санкционный список, составленный великобританцами. Тогда «пакет» был направлен на десять глав регионов и других чиновников, например, председателя Центризбиркома Эллу Памфилову и главу Облизбиркома Ростовской области Андрея Бурова.

Губернатор Бурков прокомментировал свое внесение в санкционный список Великобритании
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#Дарья Зыкова#Санкции#Персональные санкции#США#Госдеп#Политика#Новости#Омская область#Александр Бурков#Губернатор#Экономика
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