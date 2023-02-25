День спирта. Медики рассказали омичам о добре и зле от «духа вина»

Также алкоголь заставляет страдать не только самого злоупотребляющего, но и его семью. У психиатров есть отдельная категория пациентов — «Бывшие дети алкоголиков», которые сталкиваются с проблемами в функционировании психики наравне с людьми, например, страдающими от «ПТСР». Потому что весь фундамент воспитания закладывается нездоровым образом, систематические возлияния родителей влияют на работу нейромедиаторов у детей. К тому же, высок риск, что дети пойдут «по стопам» и не будут знать меры в употреблении алкоголя.