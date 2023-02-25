День спирта. Медики рассказали омичам о добре и зле от «духа вина»

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Пресс-служба минздрава Омской области в негласный праздник дня открытия спирта напомнила омичам, как спиртное влияет на мужское здоровье.
Ни этот неофициальный праздник, ни любой другой медики не советуют отмечать возлияниями спиртного. Поделилась интересными нюансами врач психиатр-нарколог Екатерина Стельмах:
«Алкоголь подавляет выработку тестостерона. В норме в организме мужчины преобладает именно мужской гормон тестостерон. И алкоголь подавляет выработку данного гормона, а это приводит к тому, что концентрация женских половых гормонов (эстрогенов) возрастает, и организм мужчин начинает развиваться несвойственным ему образом. Жировая прослойка формируется у мужчин по женскому типу: в области ягодиц, живота и груди, голос становится более низким, мышцы становятся дряблыми, появляются мешки под глазами. Злоупотребление алкоголем неизбежно приводит к снижению сексуального влечения, ослаблению эрекции, серьезным сексуальным расстройствам. Под действием алкоголя структура сперматозоидов изменяется, и даже если происходит зачатие, то такие сперматозоиды несут измененную, низкого качества информацию. Поэтому у отцов злоупотребляющих спиртными напитками риск рождения детей с определенными нарушениями в развитии намного выше. В конечном итоге сперматозоиды настолько мутируют, что утрачивают способность к передвижению, что приводит к формированию мужского бесплодия», — рассказала врач.
Также алкоголь заставляет страдать не только самого злоупотребляющего, но и его семью. У психиатров есть отдельная категория пациентов — «Бывшие дети алкоголиков», которые сталкиваются с проблемами в функционировании психики наравне с людьми, например, страдающими от «ПТСР». Потому что весь фундамент воспитания закладывается нездоровым образом, систематические возлияния родителей влияют на работу нейромедиаторов у детей. К тому же, высок риск, что дети пойдут «по стопам» и не будут знать меры в употреблении алкоголя.
Однако факт остается фактом: открытие чистого спирта — это одно из важнейших событий науки, промышленности и медицины. 25 февраля считается днем открытия спирта. Праздник негласный и неофициальный, кто выбрал именно эту дату — неизвестно. Первый приличный по крепости этиловый спирт смог произвести персидский знахарь Ар-Рази в 860 году. Почти 100% этанол первым получил химик Товий Ловиц в 1796 году, а формулу этилового спирта вывел англичанин Александр Вильямсон в 1850 году.