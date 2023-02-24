В Омской области в ДТП со снегоходами погиб 57-летний мужчина

По предварительной информации, 57-летний мужчина, ехавший на снегоходе «Скай Ду» не рассчитал безопасную дистанцию и врезался в другой снегоход. От полученных травм водитель «Скай Ду» скончался на месте происшествия. Пассажира второго снегохода доставили в больницу.