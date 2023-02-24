В Омской области в ДТП со снегоходами погиб 57-летний мужчина

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
В Большеуковском районе, в 4-х километрах от деревни Белогривка, 23 февраля произошло смертельное ДТП. В пресс-службе омской полиции сообщили, что двое мужчин передвигались на снегоходах.
По предварительной информации, 57-летний мужчина, ехавший на снегоходе «Скай Ду» не рассчитал безопасную дистанцию и врезался в другой снегоход. От полученных травм водитель «Скай Ду» скончался на месте происшествия. Пассажира второго снегохода доставили в больницу.
Полицейские в настоящий момент устанавливают все детали происшествия.