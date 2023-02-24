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Published Сегодня, 04:46

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Updated Сегодня, 04:48

В Омской области в ДТП со снегоходами погиб 57-летний мужчина

24 февраля 2023, 04:46
Фото: 1MI
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Один из водителей не выдержал безопасную дистанцию.

В Большеуковском районе, в 4-х километрах от деревни Белогривка, 23 февраля произошло смертельное ДТП. В пресс-службе омской полиции сообщили, что двое мужчин передвигались на снегоходах.

По предварительной информации, 57-летний мужчина, ехавший на снегоходе «Скай Ду» не рассчитал безопасную дистанцию и врезался в другой снегоход. От полученных травм водитель «Скай Ду» скончался на месте происшествия. Пассажира второго снегохода доставили в больницу.

Полицейские в настоящий момент устанавливают все детали происшествия.

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#Юлия Истомина#ДТП#Авария#Снегоход#Полиция#Погибшие#ДТП с погибшим#Общество#Новости#Омская область
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