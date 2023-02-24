В Омской области грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
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Updated Сегодня, 08:24
24 февраля утром в Таврическом районе локомотив в составе грузового поезда столкнулся с легковушкой. Авария произошла на железнодорожном переезде между станциями Стрела и Фадино.
В настоящий момент устанавливают детали произошедшего. Проверку по факту столкновения проводит омская транспортная прокуратура.
Отметим, что информации о пострадавших пока не поступало. Столкновение локомотива с легковым автомобилем не привело к задержкам в движении поездов.