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Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

В Омской области грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем

24 февраля 2023, 08:22
Фото: Пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры
Транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

24 февраля утром в Таврическом районе локомотив в составе грузового поезда столкнулся с легковушкой. Авария произошла на железнодорожном переезде между станциями Стрела и Фадино.

В настоящий момент устанавливают детали произошедшего. Проверку по факту столкновения проводит омская транспортная прокуратура.

Отметим, что информации о пострадавших пока не поступало. Столкновение локомотива с легковым автомобилем не привело к задержкам в движении поездов.

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#Юлия Истомина#ДТП#Поезд#Железная дорога#Транспортная прокуратура#Общество#Новости#Омская область
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