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Published Сегодня, 09:20

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

В Омске троллейбусы, следующие по маршруту № 12, останутся без кондукторов

24 февраля 2023, 09:20
Фото: Пресс-служба администрации Омска
В пяти троллейбусах установят по два валидатора для оплаты проезда по безналичному расчету.

В Омске валидаторы появятся еще и в троллейбусах. Устройства, как сообщили в МП «Электрический транспорт», установят в пяти троллейбусах модели «Оптима»: № 55, 56, 57, 59, 60. В каждом транспортном средстве будет по два валидатора для оплаты проезда безналичным путем и транспортный терминал. Последний поставят в кабину водителя.

Известно, что валидаторы заменят кондукторов в троллейбусах № 12, следующих по маршруту «Завод имени Попова — Железнодорожный вокзал».

Напомним, что ранее валидаторами оснастили также трамвайные вагоны, которые работают на маршруте №9 (ООТ «3-й Разъезд» — ООТ «Котельникова»).

Фото: Пресс-служба администрации Омска
#Юлия Истомина#Валидатор#Троллейбусы#Кондуктор#Оплата проезда#Транспорт#Общество#Город#Новости#Омск
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