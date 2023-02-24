В Омске троллейбусы, следующие по маршруту № 12, останутся без кондукторов

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
В Омске валидаторы появятся еще и в троллейбусах. Устройства, как сообщили в МП «Электрический транспорт», установят в пяти троллейбусах модели «Оптима»: № 55, 56, 57, 59, 60. В каждом транспортном средстве будет по два валидатора для оплаты проезда безналичным путем и транспортный терминал. Последний поставят в кабину водителя.
Известно, что валидаторы заменят кондукторов в троллейбусах № 12, следующих по маршруту «Завод имени Попова — Железнодорожный вокзал».
Напомним, что ранее валидаторами оснастили также трамвайные вагоны, которые работают на маршруте №9 (ООТ «3-й Разъезд» — ООТ «Котельникова»).