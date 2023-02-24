В Омске троллейбусы, следующие по маршруту № 12, останутся без кондукторов

В Омске валидаторы появятся еще и в троллейбусах. Устройства, как сообщили в МП «Электрический транспорт», установят в пяти троллейбусах модели «Оптима»: № 55, 56, 57, 59, 60. В каждом транспортном средстве будет по два валидатора для оплаты проезда безналичным путем и транспортный терминал. Последний поставят в кабину водителя.