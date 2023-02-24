В Омске ищут инвестора для комплексной застройки территории возле 21-й Амурской

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
В департаменте архитектуры и градостроительства омской администрации ищут инвестора, который будет готов подписать договор о комплексном развитии территории. Под застройку отдают землю в районе улицы 21-й Амурской. Площадь земельных участков — 18,1 гектара. Но на одном из участков находится теплотрасса.
Застройщику в течение 10 лет предстоит построить в Амурском поселке здания общей площадью минимум 100 тысяч квадратных метров. При этом на разработку проектов планировки и межевания территории ему дается один год.
Инвестору нужно будет заплатить минимум 105,199 миллионов рублей. Заявки на участие в аукционе можно оставить до 24 марта включительно. Торги назначены на 29 марта 2023 года.
По условиям договора, застройщик должен сдать в первую очередь 770 квартир общей площадью 27 380 квадратных метров. 408 из них не будут превышать 25 квадратных метров, еще 132 квартиры будут до 36 квадратных метров.
На территории, отдаваемой под застройку, также должны появиться детсады, школы, площадка для выгула и дрессировки собак, крытый BMX-велодром, которые предусмотрены Генеральным планом г. Омска.
Напомним, в Октябрьском округе решили бесплатно предоставить омичам 22 земельных участка площадью от 473 до 831 квадратного метра. Претендовать на них могут многодетные семьи, дети-сироты и ряд других категорий населения.