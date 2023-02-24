В Омске часть улицы Певцова оставят только для одностороннего движения

Предупреждающие водителей знаки появятся в направлении метромоста и улицы Красногвардейская. В департаменте транспорта также напомнили омичам об ответственности, предусмотренной за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением. За это могут назначить штраф в размере 5000 рублей или лишить прав на срок от 4 до 6 месяцев.