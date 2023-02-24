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Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

В Омске часть улицы Певцова оставят только для одностороннего движения

24 февраля 2023, 07:28
Фото: Пресс-служба администрации Омска
Изменения коснутся участка улицы Певцова от Чапаева до Фрунзе.

Участок улицы Певцова в Омске решили сделать односторонним. Об этом рассказали в пресс-службе городской мэрии.

Одностороннее движение вводят на участке улицы Певцова от улицы Чапаева до улицы Фрунзе. Предполагается, что это поможет улучшить пропускную способность при движении с моста имени 60-летия Победы в направлении к центру города.

Предупреждающие водителей знаки появятся в направлении метромоста и улицы Красногвардейская. В департаменте транспорта также напомнили омичам об ответственности, предусмотренной за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением. За это могут назначить штраф в размере 5000 рублей или лишить прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Фото: Пресс-служба администрации Омска
#Юлия Истомина#Улица#Ограничат движение#Дорожное движение#Водители#Дороги#Общество#Город#Новости#Омск
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