В Омске часть улицы Певцова оставят только для одностороннего движения

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Участок улицы Певцова в Омске решили сделать односторонним. Об этом рассказали в пресс-службе городской мэрии.
Одностороннее движение вводят на участке улицы Певцова от улицы Чапаева до улицы Фрунзе. Предполагается, что это поможет улучшить пропускную способность при движении с моста имени 60-летия Победы в направлении к центру города.
Предупреждающие водителей знаки появятся в направлении метромоста и улицы Красногвардейская. В департаменте транспорта также напомнили омичам об ответственности, предусмотренной за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением. За это могут назначить штраф в размере 5000 рублей или лишить прав на срок от 4 до 6 месяцев.