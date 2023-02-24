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После 23 февраля в Омске будут искать пьяных водителей

24 февраля 2023, 03:00
Фото: 1MI
Иллюстрация
24 февраля в городе пройдут сплошные проверки водителей.

В Омске после 23 февраля будут выявлять пьяных водителей. О сплошных проверках, которые пройдут на городских улицах 24 февраля, предупредили в Госавтоинспекции.

Наряды ДПС будут ловить водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. Всех, кто заметит подозрительные случаи и грубые нарушения на дорогах, просят сообщать в полицию по телефонам 79-35-04 или 02.

Отметим, что за управление авто в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность. Согласно ст. 12.8 КоАП РФ водитель может лишиться водительских прав на срок до двух лет, получить штраф до 30 тысяч рублей или арест до 15 суток.

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#Юлия Истомина#Водители#Пьяные водители#Госавтоинспекция#Проверки#Пьяный за рулем#Общество#Новости#Омск
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