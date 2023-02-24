После 23 февраля в Омске будут искать пьяных водителей

Отметим, что за управление авто в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность. Согласно ст. 12.8 КоАП РФ водитель может лишиться водительских прав на срок до двух лет, получить штраф до 30 тысяч рублей или арест до 15 суток.