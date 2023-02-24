После 23 февраля в Омске будут искать пьяных водителей

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В Омске после 23 февраля будут выявлять пьяных водителей. О сплошных проверках, которые пройдут на городских улицах 24 февраля, предупредили в Госавтоинспекции.
Наряды ДПС будут ловить водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. Всех, кто заметит подозрительные случаи и грубые нарушения на дорогах, просят сообщать в полицию по телефонам 79-35-04 или 02.
Отметим, что за управление авто в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность. Согласно ст. 12.8 КоАП РФ водитель может лишиться водительских прав на срок до двух лет, получить штраф до 30 тысяч рублей или арест до 15 суток.