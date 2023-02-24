Омская прокуратура нашла нарушения условий содержания осужденных в ИК-6

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Первый зампрокурора Омской области Андрей Хамошин побывал с проверкой условий содержания заключенных в исправительной колонии № 6. Рабочий визит состоялся во вторник, 21 февраля.
Во время обхода жилых, коммунально-бытовых, производственных и штрафных помещений ИК-6 проверяющие выявили ряд нарушений. Они касаются условий содержания и медико-санитарного обеспечения, а также привлечения заключенных к оплачиваемому труду.
Руководство колонии обязали устранить все выявленные нарушения. В прокуратуре проследят за их устранением.
Добавим, что первый зампрокурора также принял осужденных, которые отбывают наказание в исправительной колонии. Вопросы заключенных касались условно-досрочного освобождения, предоставлений свиданий и материально-бытового обеспечения.