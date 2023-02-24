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Омская прокуратура нашла нарушения условий содержания осужденных в ИК-6

24 февраля 2023, 08:53
Фото: 1MI
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В областной прокуратуре проследят за устранением выявленных нарушений.

Первый зампрокурора Омской области Андрей Хамошин побывал с проверкой условий содержания заключенных в исправительной колонии № 6. Рабочий визит состоялся во вторник, 21 февраля.

Во время обхода жилых, коммунально-бытовых, производственных и штрафных помещений ИК-6 проверяющие выявили ряд нарушений. Они касаются условий содержания и медико-санитарного обеспечения, а также привлечения заключенных к оплачиваемому труду.

Руководство колонии обязали устранить все выявленные нарушения. В прокуратуре проследят за их устранением.

Добавим, что первый зампрокурора также принял осужденных, которые отбывают наказание в исправительной колонии. Вопросы заключенных касались условно-досрочного освобождения, предоставлений свиданий и материально-бытового обеспечения.

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#Юлия Истомина#Исправительная колония#Прокурор#Заключенные#Омские заключенные#Нарушения#Общество#Новости#Омск#Андрей Хамошин
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