Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:00

Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Омская область получит дополнительные средства на восстановление дорог после паводка

24 февраля 2023, 11:00
Фото: 1MI
Иллюстрация
Правительство РФ выделяет регионам 2 миллиарда рублей.

Омская область вошла в список регионов, которым правительство РФ направит средства на восстановление автомобильных дорог. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Регионам, которые пострадали от паводков, выделят 2 миллиарда рублей. Помимо Омской области деньги получат Крым, Тыва, Амурская, Иркутская области, Забайкальский и Хабаровский края, а также Еврейская автономная область.

Средства предназначены для ремонта региональных, муниципальных и местных дорог. В прошлом году на восстановление дорог после паводков выделяли такую же сумму.

Напомним, что в Омске создали противопаводковую комиссию, а также распределили зоны ответственности между дорожниками, коммунальщиками, предприятиями и хозсубъектами. На особом контроле у специалистов УДХБ продолжают оставаться 239 мест вероятного подтопления.

Омск начали готовить к весенним катаклизмам
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Дороги#Ремонт дорог#Паводок#Деньги#Правительство#Субсидии#Общество#Новости#Омск#Михаил Мишустин
Подпишитесь
Путин будет доволен. Омский «Центр недвижимости, дизайна и рекламы» реорганизовали
Вчера, 14:47
Омский комик Рамис Ахметов — об участии в Stand Up на ТНТ, музыке и планах на будущее
Сегодня, 03:30
На Левобережье Омска построили новый цех рыбзавода
Сегодня, 03:30
В Омской области открыли мемориальную доску в память о погибшем в СВО
Сегодня, 04:14
В Омске троллейбусы, следующие по маршруту № 12, останутся без кондукторов
Сегодня, 09:20
Омичи бесплатно получат 22 земельных участка в Октябрьском округе
Сегодня, 05:51