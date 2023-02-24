Омская область получит дополнительные средства на восстановление дорог после паводка

Напомним, что в Омске создали противопаводковую комиссию, а также распределили зоны ответственности между дорожниками, коммунальщиками, предприятиями и хозсубъектами. На особом контроле у специалистов УДХБ продолжают оставаться 239 мест вероятного подтопления.