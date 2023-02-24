Омская область получит дополнительные средства на восстановление дорог после паводка

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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Updated Сегодня, 11:02
Омская область вошла в список регионов, которым правительство РФ направит средства на восстановление автомобильных дорог. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Регионам, которые пострадали от паводков, выделят 2 миллиарда рублей. Помимо Омской области деньги получат Крым, Тыва, Амурская, Иркутская области, Забайкальский и Хабаровский края, а также Еврейская автономная область.
Средства предназначены для ремонта региональных, муниципальных и местных дорог. В прошлом году на восстановление дорог после паводков выделяли такую же сумму.
Напомним, что в Омске создали противопаводковую комиссию, а также распределили зоны ответственности между дорожниками, коммунальщиками, предприятиями и хозсубъектами. На особом контроле у специалистов УДХБ продолжают оставаться 239 мест вероятного подтопления.