Омичи бесплатно получат 22 земельных участка в Октябрьском округе

В документе говорится, что землю выделяют в соответствии с Законом Омской области «О предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков в собственность бесплатно». Список включает 22 земельных участка общей площадью 13 342 квадратных метра. Все они расположены в Октябрьском округе, к востоку от садоводческого товарищества «Горняк». Площадь участков варьируется от 473 до 831 квадратного метра.