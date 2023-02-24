Омичи бесплатно получат 22 земельных участка в Октябрьском округе

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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В Омске определили список земельных участков, которые бесплатно предоставят в собственность граждан. Постановление с утвержденным перечнем подписал мэр Омска Сергей Шелест.
В документе говорится, что землю выделяют в соответствии с Законом Омской области «О предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков в собственность бесплатно». Список включает 22 земельных участка общей площадью 13 342 квадратных метра. Все они расположены в Октябрьском округе, к востоку от садоводческого товарищества «Горняк». Площадь участков варьируется от 473 до 831 квадратного метра.
Получить бесплатно землю могут определенные категории омичей. Среди них многодетные семьи, родители-одиночки, воспитывающие двух или более детей, дети-сироты и др.
Отметим, что участки выдают под строительство, садоводство, а также ведение личного подсобного хозяйства.