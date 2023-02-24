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Михаил Сутягинский занялся спортивным бизнесом в Геленджике

24 февраля 2023, 15:54
Фото: Город55
В качестве гендиректора компании, зарегистрированной в Геленджике, значится давний партнер Сутягинского — Олег Грабарь.

22 февраля 2023 года в городе Геленджик в Краснодарском крае было зарегистрировано ООО «Спортлэнд». Как стало известно Городу55, учредителем и совладельцем стал бизнесмен Михаил Сутягинский.

Компания специализируется на «деятельности спортивных объектов». Ее уставной капитал — 1 миллион рублей, местом прописки значится офис в Геленджике на улице Стартовой, 1.

Руководить «Спортлэндом» будет давний бизнес-партнер Сутягинского — Олег Грабарь. Ранее он был гендиректором «Титан-Агро», пока его на этой должности не сменил Александр Печерский. А также Грабарь является генеральным директором ООО «МТХ». Обе компании относятся к бизнес-империи Сутягинского.

Отметим, что бывший депутат Госдумы РФ Михаил Сутягинский также является совладельцем гольф-клуба премиум-класса «Геленджик Гольф Резорт». Он представляет собой единственный в России гольф-курорт с чемпионским 18-луночным полем.

Сутягинский присоединит к «Омскому каучуку» два других предприятия
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#Бизнес#Экономика#Новости#Омск#Геленджик#Михаил Сутягинский#Олег Грабарь#Юлия Истомина
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