Михаил Сутягинский занялся спортивным бизнесом в Геленджике

Руководить «Спортлэндом» будет давний бизнес-партнер Сутягинского — Олег Грабарь. Ранее он был гендиректором «Титан-Агро», пока его на этой должности не сменил Александр Печерский. А также Грабарь является генеральным директором ООО «МТХ». Обе компании относятся к бизнес-империи Сутягинского.