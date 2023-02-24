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Александр Бурков передал гуманитарный груз во время своей командировки в зону СВО

24 февраля 2023, 07:25
Фото: Пресс-служба правительства Омской области
Глава Омской области в ходе своей поездки в зону СВО встретился с бойцами омских именных подразделений.

Губернатор Омской области Александр Бурков всю прошлую неделю находился в зоне СВО. Во время своей командировки глава региона также встретился с бойцами из омских именных подразделений. Видео с приветами военнослужащих своим родным и близким Бурков опубликовал в своем телеграм-канале.

«Ребята, спасибо, что прославляете наш край своими каждодневными подвигами, мужскими поступками и верностью воинскому долгу! Мы ждём вас здоровыми и невредимыми», — обратился к военным Александр Бурков.

По мнению губернатора, самым трогательным моментом командировки стало чтение бойцами писем с добрыми и напутственными словами от омских школьников.

Напомним, что Александр Бурков побывал в Луганске, Стаханове, Донецке и Энергодаре. Во время командировки состоялись также передача гуманитарного груза военным из Омской области и открытие Единого гуманитарного центра помощи военнослужащим в Луганске. Подразделениям, в которых служат омичи, вручили тактическое оружие, продовольствие, медикаменты и одежду.

#Юлия Истомина#Сво#Губернатор#Военнослужащие#Видеозапись#Общество#Город#Командировка#Спецоперация#Новости#Омская область#Александр Бурков
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