Александр Бурков передал гуманитарный груз во время своей командировки в зону СВО

Напомним, что Александр Бурков побывал в Луганске, Стаханове, Донецке и Энергодаре. Во время командировки состоялись также передача гуманитарного груза военным из Омской области и открытие Единого гуманитарного центра помощи военнослужащим в Луганске. Подразделениям, в которых служат омичи, вручили тактическое оружие, продовольствие, медикаменты и одежду.