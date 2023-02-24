770 квартир в Амуре, деньги на дороги и 13 миллионов долгов по зарплате. Омск сегодня

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Published Сегодня, 14:00
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Комплексно решили осваивать территорию возле 21-й Амурской. Сейчас ищут инвестора, который займется застройкой участка в 18,1 гектара. Через 10 лет вместо чистого поля здесь появятся здания общей площадью минимум 100 тысяч квадратных метров, причем 27 тысяч — отводятся под жилую застройку. 408 квартир будут иметь площадь до 25 квадратных метров. За аренду земли инвестор заплатит минимум 105 миллионов рублей, итоги торгов подведут 29 марта.
Правительство направит 2 миллиарда рублей на восстановление дорог, которые пострадали от паводка. Распоряжение об этом уже подписал Михаил Мишустин. В списке получателей — Омская область и еще семь регионов. Потратить денежные средства можно на восстановление региональных, муниципальных и местных дорог.
Омскстат поделился данными, сколько омские работодатели задолжали своим работникам по зарплате. К 1 февраля сумма задолженности по сравнению с прошлым месяцем выросла в 4 раза и достигла 12,8 миллионов рублей. 7 миллионов приходится на организации города Омска. Чаще всего зарплату задерживают в сферах образования, транспорта, водоснабжения и строительства.