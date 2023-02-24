Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:00

Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

770 квартир в Амуре, деньги на дороги и 13 миллионов долгов по зарплате. Омск сегодня

24 февраля 2023, 14:00
Фото: Город55
Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. В Амурском поселке через 10 лет появится 27 тысяч квадратных метров нового жилья

Комплексно решили осваивать территорию возле 21-й Амурской. Сейчас ищут инвестора, который займется застройкой участка в 18,1 гектара. Через 10 лет вместо чистого поля здесь появятся здания общей площадью минимум 100 тысяч квадратных метров, причем 27 тысяч — отводятся под жилую застройку. 408 квартир будут иметь площадь до 25 квадратных метров. За аренду земли инвестор заплатит минимум 105 миллионов рублей, итоги торгов подведут 29 марта.

В Омске ищут инвестора для комплексной застройки территории возле 21-й Амурской
Узнать подробнее

Новость № 2. Омску выделят деньги на восстановление дорог, пострадавших от паводка

Правительство направит 2 миллиарда рублей на восстановление дорог, которые пострадали от паводка. Распоряжение об этом уже подписал Михаил Мишустин. В списке получателей — Омская область и еще семь регионов. Потратить денежные средства можно на восстановление региональных, муниципальных и местных дорог.

Омская область получит дополнительные средства на восстановление дорог после паводка
Узнать подробнее

Новость № 3. Сумма задолженности по заработной плате в Омской области составляет 12,8 миллионов рублей

Омскстат поделился данными, сколько омские работодатели задолжали своим работникам по зарплате. К 1 февраля сумма задолженности по сравнению с прошлым месяцем выросла в 4 раза и достигла 12,8 миллионов рублей. 7 миллионов приходится на организации города Омска. Чаще всего зарплату задерживают в сферах образования, транспорта, водоснабжения и строительства.

Долги омских предприятий по зарплате достигли почти 13 миллионов рублей
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Долги по зарплате#Ремонт дорог#Дорожный ремонт#Паводок#Застройка#Жилье#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
На Левобережье Омска построили новый цех рыбзавода
Сегодня, 03:30
Омский комик Рамис Ахметов — об участии в Stand Up на ТНТ, музыке и планах на будущее
Сегодня, 03:30
В Омске ищут инвестора для комплексной застройки территории возле 21-й Амурской
Сегодня, 12:08
В Омской области открыли мемориальную доску в память о погибшем в СВО
Сегодня, 04:14
В Омске троллейбусы, следующие по маршруту № 12, останутся без кондукторов
Сегодня, 09:20
Омичи бесплатно получат 22 земельных участка в Октябрьском округе
Сегодня, 05:51