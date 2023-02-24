770 квартир в Амуре, деньги на дороги и 13 миллионов долгов по зарплате. Омск сегодня

Комплексно решили осваивать территорию возле 21-й Амурской. Сейчас ищут инвестора, который займется застройкой участка в 18,1 гектара. Через 10 лет вместо чистого поля здесь появятся здания общей площадью минимум 100 тысяч квадратных метров, причем 27 тысяч — отводятся под жилую застройку. 408 квартир будут иметь площадь до 25 квадратных метров. За аренду земли инвестор заплатит минимум 105 миллионов рублей, итоги торгов подведут 29 марта.