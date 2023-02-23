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Владимир Путин сообщил о планах средней срочности по оздоровлению Иртыша

23 февраля 2023, 10:39
Фото: 1MI
иллюстрация
В среднесрочной перспективе омским экологам придется потрудиться по поручению президента. В послании к Федеральному собранию Владимир Путин затронул экологическую повестку.

Во время оглашения послания к Федеральному собранию Владимир Путин обратил внимание промышленников и региональных органов власти на проблемы экологии. Президент сообщил, что задача по снижению вредных выбросов с повестки не снята. Рассказал, что наращиваются мощности в работе по переработке и сортировке отходов. В планах — перейти к системе замкнутого цикла. В приоритете сейчас — ликвидация старых свалок и опасных объектов накопленного вреда. В контексте экологических проблем президент упомянул и планы по работе с реками страны.

«Продолжим и оздоровление уникальных водных объектов, включая Байкал и Волгу, а в среднесрочной перспективе распространим эту работу на такие наши реки, как Дон, Кама, Иртыш, Урал, Терек, Волхов и Нева, озеро Ильмень. Нельзя забывать о наших средних и малых реках. Обращаю на это внимание всех уровней власти», — отметил президент.

Напомним, из федерального бюджета на строительство Красногорского гидроузла собираются направить 3,3 млрд рублей. В 2023 году перечислят 2,45 млрд рублей, а в 2024 году — 885,1 млн рублей. Пусковой комплекс обещали ввести в эксплуатацию не позднее 2025 года. Строительство, несомненно, скажется на состоянии Иртыша.

На гидроузел под Омском потратят 3,3 млрд рублей из федерального бюджета
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#Дарья Зыкова#Владимир Путин#Экология#Иртыш#Реки#Послание Федеральному собранию#Свалки#Новости#Омская область#Поручения#Общество
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