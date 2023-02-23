Владимир Путин сообщил о планах средней срочности по оздоровлению Иртыша

Во время оглашения послания к Федеральному собранию Владимир Путин обратил внимание промышленников и региональных органов власти на проблемы экологии. Президент сообщил, что задача по снижению вредных выбросов с повестки не снята. Рассказал, что наращиваются мощности в работе по переработке и сортировке отходов. В планах — перейти к системе замкнутого цикла. В приоритете сейчас — ликвидация старых свалок и опасных объектов накопленного вреда. В контексте экологических проблем президент упомянул и планы по работе с реками страны.