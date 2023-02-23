В Омске разработают план по капитальному ремонту еще двух мостов

Также мэр упомянул о проектно-изыскательных работах перед капитальным ремонтов еще двух омских мостов. В опубликованном распоряжении от 16 февраля на сайте администрации сроком исполнения работ значится 29 декабря 2023 года. До этого времени в департаменте строительства должны будут разработать план по ремонту моста им. «60-летия ВЛКСМ» через Иртыш и «Комсомольского» моста через Омь.