В Омске разработают план по капитальному ремонту еще двух мостов

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 06:59
Мэр Омска Сергей Шелест сообщил у себя в телеграм-канале о подписании плана действий мэрии по реализации бюджетного послания губернатора.
«План состоит из девяти разделов. Они посвящены важнейшим направлениям жизни города. Это образование, жилищная политика, дороги и транспорт, благоустройство, экология, экономика и инвестиции и т. д. Все наши планы максимально тесно увязаны и с национальными проектами» — сообщил Сергей Шелест.
Также мэр упомянул о проектно-изыскательных работах перед капитальным ремонтов еще двух омских мостов. В опубликованном распоряжении от 16 февраля на сайте администрации сроком исполнения работ значится 29 декабря 2023 года. До этого времени в департаменте строительства должны будут разработать план по ремонту моста им. «60-летия ВЛКСМ» через Иртыш и «Комсомольского» моста через Омь.