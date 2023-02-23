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Published Сегодня, 06:59

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

В Омске разработают план по капитальному ремонту еще двух мостов

23 февраля 2023, 06:59
Фото: Город55
иллюстрация
Со следующего года все движение личного и общественного транспорта в центре Омска рискует остановиться.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил у себя в телеграм-канале о подписании плана действий мэрии по реализации бюджетного послания губернатора.

«План состоит из девяти разделов. Они посвящены важнейшим направлениям жизни города. Это образование, жилищная политика, дороги и транспорт, благоустройство, экология, экономика и инвестиции и т. д. Все наши планы максимально тесно увязаны и с национальными проектами» — сообщил Сергей Шелест.

Также мэр упомянул о проектно-изыскательных работах перед капитальным ремонтов еще двух омских мостов. В опубликованном распоряжении от 16 февраля на сайте администрации сроком исполнения работ значится 29 декабря 2023 года. До этого времени в департаменте строительства должны будут разработать план по ремонту моста им. «60-летия ВЛКСМ» через Иртыш и «Комсомольского» моста через Омь.

Фото: скриншот распоряжения мэрии Омска
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