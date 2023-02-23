В Омске молодежь «Справедливой России» почтила память защитников Отечества

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 09:00
В преддверии Дня защитника Отечества молодежь из партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» провела в Омске акцию. Активисты возложили алые гвоздики у монумента советскому полководцу Георгию Жукову и отдали дань памяти героям Великой Отечественной войны.
«Молодежь „Справедливой России“ помнит и чтит тех людей, которые отстояли мир тогда. И поддерживает тех, кто воюет сегодня, освобождая нашу Родину от врагов», — отметила председатель молодежного крыла партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Татьяна Хиневич.
По ее словам, молодые партийцы поддержали идею о проведении патриотической акции и были очень эмоционально настроены.
«Молодежное крыло вместе с региональным отделением участвует во всех патриотических акциях партии „Справедливая Россия — Патриоты — За правду“. Мы чтим все памятные даты, важные для нашей страны», — рассказала Татьяна Хиневич.