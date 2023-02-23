В Омске молодежь «Справедливой России» почтила память защитников Отечества

В преддверии Дня защитника Отечества молодежь из партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» провела в Омске акцию. Активисты возложили алые гвоздики у монумента советскому полководцу Георгию Жукову и отдали дань памяти героям Великой Отечественной войны.