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Posted 23 февраля 2023, 06:21

Published 23 февраля 2023, 06:21

Modified 23 февраля 2023, 09:00

Updated 23 февраля 2023, 09:00

В Омске молодежь «Справедливой России» почтила память защитников Отечества

23 февраля 2023, 06:21
Накануне 23 февраля молодежное крыло партии возложило цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову.

В преддверии Дня защитника Отечества молодежь из партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» провела в Омске акцию. Активисты возложили алые гвоздики у монумента советскому полководцу Георгию Жукову и отдали дань памяти героям Великой Отечественной войны.

«Молодежь „Справедливой России“ помнит и чтит тех людей, которые отстояли мир тогда. И поддерживает тех, кто воюет сегодня, освобождая нашу Родину от врагов», — отметила председатель молодежного крыла партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Татьяна Хиневич.

По ее словам, молодые партийцы поддержали идею о проведении патриотической акции и были очень эмоционально настроены.

«Молодежное крыло вместе с региональным отделением участвует во всех патриотических акциях партии „Справедливая Россия — Патриоты — За правду“. Мы чтим все памятные даты, важные для нашей страны», — рассказала Татьяна Хиневич.
#Общество#Омск
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