«Увезу и вылечу». История любви от омских медиков

В честь праздника пресс-служба минздрава попросила омских врачей вспомнить и рассказать истории о том, как они, их коллеги или пациенты выступили в роли защитников. Предполагали, что получат в ответ истории о том, как кто-то заработал сложный перелом, вступившись за ближнего. Но один врач поделился историей, которая могла бы послужить основой сценария для романтического фильма.