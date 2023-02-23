«Увезу и вылечу». История любви от омских медиков

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
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Updated Сегодня, 05:15
В честь праздника пресс-служба минздрава попросила омских врачей вспомнить и рассказать истории о том, как они, их коллеги или пациенты выступили в роли защитников. Предполагали, что получат в ответ истории о том, как кто-то заработал сложный перелом, вступившись за ближнего. Но один врач поделился историей, которая могла бы послужить основой сценария для романтического фильма.
«В больницу поступила молодая девушка с множественными травмами, непростой судьбой и не менее тяжелым анамнезом, в котором соседствовали гепатиты В, С и наркозависимость. Оказалось, на запрещенные вещества подсадила подруга. Тяга к наркотикам усиливалась, а вот денег на очередную дозу взять было неоткуда — жила семья нашей героини весьма бедно. Зарабатывать на вожделенные вещества решено было торговлей телом. Собственно, в медучреждение девушка приехала прямиком с платного рандеву, на котором очень сильно избил клиент», — поведал о завязке истории врач.
Девушку госпитализировали. Очнулась она в палате уже с жестоким синдромом отмены. Она буквально лезла на стены, но, странным образом, отправиться за новой дозой не пыталась.
«Она понимала всю…так скажем…патовость своей ситуации и, наверное, хотела из нее выбраться, просто не знала как», — предположил лечащий врач: — «Но, что самое интересное: ко мне вдруг подошел другой мой пациент и стал спрашивать: — „А чем девушка больна? С какой целью, говорю, интересуетесь? И тут он заявляет: влюбился, женюсь, увезу и вылечу“, — рассказал врач.
Пациент был чуть старше девушки, привлекательный и из хорошей семьи. О прошлом возлюбленной знал, но твердо решил ухаживать. Заказывал и дарил цветы.
В свободное от лечебных процедур время парочка гуляла по отделению, держась за руки и беседуя.
«Могли до утра проговорить, медсестры уже разгоняли по палатам. А после выписки он действительно увез ее за границу, она лечилась, проходила реабилитацию. Через некоторое время вновь приехали ко мне, но уже просто пообщаться. Рассказали, что поженились, планируют ребенка. Вот так он ее спас», — вспомнил омский врач.
В самых необычных и тяжелых жизненных ситуациях возможно спасение. Люди находят друг в друге важное, несмотря на все обстоятельства. Напомним, недавно Город55 собрал истории омичей, которые выбрались из не менее суровых перипетий и смогли полноценно встроиться в социум: