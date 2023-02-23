Трое из ларца. В Омской области чиновники получили сроки за «черное риэлторство»

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила о том, какой приговор вынесли в суде троим тевризским чиновникам за мошенничество. Местный районный суд рассмотрел уголовное дело на двоих бывших глав поселений и сотрудника администрации района.
Чиновников признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ «мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, повлекшее лишение права граждан на жилое помещение». Суд установил, что с ноября 2011 года по апрель 2018 года чиновники разыскивали аварийные многоквартирные дома в подконтрольных поселениях и включали их в программу переселения из ветхого жилья. Но жители Тевризского района получали новое жилье только на бумаге. После того, как квартиры предоставлялись, чиновники заключали с жителями договоры социального найма, помогали приватизировать жилье, а потом продавали квартиры от имени собственников третьим лицам. Обманутые тевризцы продолжали жить в аварийных домах. Деньги за продажу чиновники оставляли себе.
Всего таким образом из муниципальной собственности выбыло 7 квартир, ущерб районной администрации оценили почти на 11 млн рублей. Вину на суде «дельцы» не признали, никак не попытались возместить ущерб.
Тевризский районный суд приговорил бывших чиновников к лишению свободы в колонии общего режима. Срок назначили в зависимости от роли каждого в совершении преступления. Бывшие главы поселений получили 4 года и 5,5 лет лишения свободы, а экс-сотрудник администрации — 5 лет. Также им назначили штрафы от 350 до 500 тыс. рублей.
Суд в полном объеме удовлетворил требования прокуратуры и постановил взыскать с мошенников более 10,8 млн рублей на троих. После оглашения приговора бывших чиновников взяли под стражу в зале суда. Пока судебное решение не вступило в законную силу.
Напомним, после долгих тяжб в позапрошлом году отправили в колонию бывшего главу Тевризского района Владислава Тарасова, общий ущерб от махинаций которого составил 8,2 млн рублей.