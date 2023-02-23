Трое из ларца. В Омской области чиновники получили сроки за «черное риэлторство»

Чиновников признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ «мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, повлекшее лишение права граждан на жилое помещение». Суд установил, что с ноября 2011 года по апрель 2018 года чиновники разыскивали аварийные многоквартирные дома в подконтрольных поселениях и включали их в программу переселения из ветхого жилья. Но жители Тевризского района получали новое жилье только на бумаге. После того, как квартиры предоставлялись, чиновники заключали с жителями договоры социального найма, помогали приватизировать жилье, а потом продавали квартиры от имени собственников третьим лицам. Обманутые тевризцы продолжали жить в аварийных домах. Деньги за продажу чиновники оставляли себе.