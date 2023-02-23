Сроки чиновникам, ремонт мостам и перемены в рекламе. Омск сегодня

Новость № 1. Тевризский районный суд приговорил бывших чиновников к лишению свободы в колонии общего режима. за «черное риэлторство». Срок назначили в зависимости от роли каждого в совершении преступлений. Бывшие главы поселений получили 4 года и 5,5 лет лишения свободы, а экс-сотрудник администрации — 5 лет. Также им назначили штрафы от 350 до 500 тыс. рублей. Суд также постановил взыскать с мошенников более 10,8 млн рублей на троих. После оглашения приговора бывших чиновников взяли под стражу в зале суда. Обвинили их в том, что они расселяли жителей Тевриза из ветхих домов «на бумаге», а по факту люди оставались в аварийных домах, тогда как «выделенные» квартиры перепродавались третьим лицам.