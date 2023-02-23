Сроки чиновникам, ремонт мостам и перемены в рекламе. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Новость № 1. Тевризский районный суд приговорил бывших чиновников к лишению свободы в колонии общего режима. за «черное риэлторство». Срок назначили в зависимости от роли каждого в совершении преступлений. Бывшие главы поселений получили 4 года и 5,5 лет лишения свободы, а экс-сотрудник администрации — 5 лет. Также им назначили штрафы от 350 до 500 тыс. рублей. Суд также постановил взыскать с мошенников более 10,8 млн рублей на троих. После оглашения приговора бывших чиновников взяли под стражу в зале суда. Обвинили их в том, что они расселяли жителей Тевриза из ветхих домов «на бумаге», а по факту люди оставались в аварийных домах, тогда как «выделенные» квартиры перепродавались третьим лицам.
Новость № 2. Омичам рассказали, что до конца 2023 года департаменту строительства поручено создать план капитального ремонта еще двух омских мостов: им. «60-летия ВЛКСМ» и «Комсомольского». С учетом того, что ремонт Ленинградского моста продолжится и в 2024 году, центр города рискует встать в перманентную 10-балльную пробку, если проект ремонта утвердят и возьмутся за его реализацию в скором времени.
Новость № 3. Мужчины теперь будут заседать в комиссии по наружной рекламе только по согласованию. Состав комиссии поменяли. Антона Бондаренко и Алексея Ложкина исключили. Им на смену пришли Диана Турченюк и Оксана Четверкова, работающие в департаменте управления делами мэрии. Замом председателя комиссии стала Ирина Илюшкина. На постоянной основе будут заседать Виктория Смык и Виктория Шумилина.
Заседать по согласованию будут: Руслан Душенкин — начальник отдела надзора ГИБДД; Александр Зинченко — начальник филиала «Энергохозяйства» и инженер из «Омскэлектро» Ирина Пьянова.