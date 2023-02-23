Путин будет доволен. Омский «Центр недвижимости, дизайна и рекламы» реорганизовали

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Город55 выяснил, что через реорганизацию формы собственности прошло еще одно омское муниципальное предприятие. «Центр недвижимости, дизайна и рекламы» все так же принадлежит городу, даже не сменился и руководитель (на посту осталась Жанна Мещерякова), но теперь это не МУП, а бюджетное учреждение, которое продолжит сдавать в аренду муниципальную недвижимость и нанимать рекламные агентства перед праздниками для украшения города.
Только вот способом управления и отношением к вышестоящим бюджетам компании различаются. Например, МУП - организация коммерческая, а, значит, имеет основной задачей заработок денег. При этом собственным имуществом унитарное предприятие распоряжаться права не имеет, да и солидную долю обязано передавать владельцу, а функционировать на оставшееся. А вот бюджетное учреждение зарабатывать деньги не хочет - его задача предоставлять услуги и реализовать товары (если это входит в его обязанности), всю свою прибыль передает своему владельцу, а тот уже определяет бюджет для него.
Напомним, в конце прошлого года к Центру собирались присоединить «Центр содержания и хранения имущества». При этом, контроль должен был остаться у департамента общественных отношений. Это был третий раз, когда МУП пытались реорганизовать. В 2020 году его и вовсе собирались ликвидировать.
Как раз в 2020 году президент РФ Владимир Путин поручил преобразовать до 2025 года все «МУПы» либо в «бюджетное учреждение», либо в «акционерное общество», либо в ООО. Теперь департаменту общественных отношений предстоит собирать Совет учредителей раз в квартал, полгода или год и заниматься финансовыми вопросами бывшего «МУПа».