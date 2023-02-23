Путин будет доволен. Омский «Центр недвижимости, дизайна и рекламы» реорганизовали

Только вот способом управления и отношением к вышестоящим бюджетам компании различаются. Например, МУП - организация коммерческая, а, значит, имеет основной задачей заработок денег. При этом собственным имуществом унитарное предприятие распоряжаться права не имеет, да и солидную долю обязано передавать владельцу, а функционировать на оставшееся. А вот бюджетное учреждение зарабатывать деньги не хочет - его задача предоставлять услуги и реализовать товары (если это входит в его обязанности), всю свою прибыль передает своему владельцу, а тот уже определяет бюджет для него.