Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:46

Published Сегодня, 05:46

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

Омский наемник из «ЧВК Вагнер» погиб в зоне СВО при выполнении боевого задания

23 февраля 2023, 05:46
Фото: 1MI
иллюстрация
Траурное прощание состоится сегодня в Черлакском районе.

Сообщество «Подслушано в Черлаке» сообщило о гибели местного жителя. 14 января ушел из жизни 36-летний Николай Рязанцев во время выполнения боевого задания в зоне спецоперации.

Николай поехал в зону СВО в составе «ЧВК Вагнер». Прощальная церемония назначена на сегодня, на 13:00. Траурное шествие состоится в Черлаке, на ул. Сибирской — 91.

Редакция выражает соболезнования родным, близким, друзьям и землякам погибшего.

#Дарья Зыкова#Смерть#ЧВК "Вагнер"#Спецоперация#Некролог#Прощание#Гибель#Общество#Новости#Омская область#Черлакский район
Подпишитесь
Увидела СПИД своими глазами. Истории омичей, ежедневно сталкивающихся с ВИЧ
Вчера, 03:00
Выяснилось, за какие контракты получил взятку глава омской «Дирекции здравоохранения»
Вчера, 09:12
Трое из ларца. В Омской области чиновники получили сроки за «черное риэлторство»
Сегодня, 04:16
Директоров и владельцев «ДСК» привлекли к ответственности по долгам компании
Вчера, 05:42
Омский бизнесмен дошел до Верховного суда, чтобы порвать со своим компаньоном
Вчера, 08:41
Омский «Авангард» отыгрался с 1:3 и одолел ярославский «Локомотив» в овертайме
Вчера, 17:11