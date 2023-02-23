Омский наемник из «ЧВК Вагнер» погиб в зоне СВО при выполнении боевого задания

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
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Updated Сегодня, 05:46
Сообщество «Подслушано в Черлаке» сообщило о гибели местного жителя. 14 января ушел из жизни 36-летний Николай Рязанцев во время выполнения боевого задания в зоне спецоперации.
Николай поехал в зону СВО в составе «ЧВК Вагнер». Прощальная церемония назначена на сегодня, на 13:00. Траурное шествие состоится в Черлаке, на ул. Сибирской — 91.
Редакция выражает соболезнования родным, близким, друзьям и землякам погибшего.