Облик города. В Омске «перебрали» список ответственных за наружную рекламу

Были и назначения, и перестановки должностей. Теперь в составе комиссии заместитель управляющего делами мэрии Диана Турченюк и начальник отдела правового обеспечения управления делами мэрии Оксана Четверткова.



Ирина Илюшкина — зам начальника отдела рекламно-информационной среды стала в том числе — заместителем председателя комиссии. Включен Руслан Душенкин — начальник отдела надзора ГИБДД, он будет приглашаться по согласованию, как и Александр Зинченко — начальник филиала «Энергохозяйства». Кроме них приглашать будут инженера из «Омскэлектро» Пьянову Ирину.



В комиссии по наружной рекламе будет заседать Виктория Смык в должности начальника отдела архитектуры и градостроительства мэрии. И Виктория Шумилина — в качестве начальника отдела архитектуры, строительства и земельных отношений администрации Центрального округа.