Облик города. В Омске «перебрали» список ответственных за наружную рекламу

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
На сайте администрации Омска опубликовали список внесенных изменений в состав комиссии по наружной рекламе. Из комиссии исключили Антона Бондаренко и Алексея Ложкина.
Были и назначения, и перестановки должностей. Теперь в составе комиссии заместитель управляющего делами мэрии Диана Турченюк и начальник отдела правового обеспечения управления делами мэрии Оксана Четверткова.
Ирина Илюшкина — зам начальника отдела рекламно-информационной среды стала в том числе — заместителем председателя комиссии. Включен Руслан Душенкин — начальник отдела надзора ГИБДД, он будет приглашаться по согласованию, как и Александр Зинченко — начальник филиала «Энергохозяйства». Кроме них приглашать будут инженера из «Омскэлектро» Пьянову Ирину.
В комиссии по наружной рекламе будет заседать Виктория Смык в должности начальника отдела архитектуры и градостроительства мэрии. И Виктория Шумилина — в качестве начальника отдела архитектуры, строительства и земельных отношений администрации Центрального округа.
Касается департамента управления делами администрации Омска и еще один опубликованный документ. По плану департамент должен подготовить в I квартале документ, утверждающий регламент муниципальной услуги «Согласование эскиза знаково-информационной системы». Возможно, Омск в скором времени ждет создание собственного дизайн-кода.