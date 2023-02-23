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Published Сегодня, 09:25

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Updated Сегодня, 09:25

Облик города. В Омске «перебрали» список ответственных за наружную рекламу

23 февраля 2023, 09:25
Фото: 1MI
иллюстрация

Вышло постановление о смене состава омской комиссии по наружной рекламе

Состав комиссии по рекламе поменялся. Также в опубликованных документах нашлись интересные планы мероприятий, связанных с обликом Омска.

На сайте администрации Омска опубликовали список внесенных изменений в состав комиссии по наружной рекламе. Из комиссии исключили Антона Бондаренко и Алексея Ложкина.

Были и назначения, и перестановки должностей. Теперь в составе комиссии заместитель управляющего делами мэрии Диана Турченюк и начальник отдела правового обеспечения управления делами мэрии Оксана Четверткова.

Ирина Илюшкина — зам начальника отдела рекламно-информационной среды стала в том числе — заместителем председателя комиссии. Включен Руслан Душенкин — начальник отдела надзора ГИБДД, он будет приглашаться по согласованию, как и Александр Зинченко — начальник филиала «Энергохозяйства». Кроме них приглашать будут инженера из «Омскэлектро» Пьянову Ирину.

В комиссии по наружной рекламе будет заседать Виктория Смык в должности начальника отдела архитектуры и градостроительства мэрии. И Виктория Шумилина — в качестве начальника отдела архитектуры, строительства и земельных отношений администрации Центрального округа.

Касается департамента управления делами администрации Омска и еще один опубликованный документ. По плану департамент должен подготовить в I квартале документ, утверждающий регламент муниципальной услуги «Согласование эскиза знаково-информационной системы». Возможно, Омск в скором времени ждет создание собственного дизайн-кода.

В Омске на должность главы департамента строительства назначили Михаила Веселева
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#Дарья Зыкова#Омск#Благоустройство города#Реклама#Вывески#Комиссия#Отставки и назначения#Мэрия#Общество#Город#Новости#Чиновники
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