Морозы сжиганием чучела выгнать не удастся. Под конец Масленицы в Омск придет холод

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
На ближайшие даты омичам обещают резкие перепады температуры. Как сообщает пресс-служба Обь-Иртышского УГМС, сегодня ночью, как и завтра днем от -5 до -10 градусов, местами до 0. А уже перед 25 числом похолодает местами до -23. В целом по региону будет от -13 до -18 градусов. Днем в субботу от -8 до -13. Ночь на воскресенье выдастся морозной. От -18 до -23, а при прояснении облачности — до -28 градусов. Днем в воскресенье ожидается от -6 до -11.
На пятницу прогнозируют мокрый снег и метель с порывами ветра до 18 м/с. На дорогах будет опасно — гололед. В субботу снег чуть поутихнет, будет идти местами, небольшой. Ночью перед 26 февраля область украсит изморозь. Ветер снизит скорость до 6-11 м/с.