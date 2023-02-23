Морозы сжиганием чучела выгнать не удастся. Под конец Масленицы в Омск придет холод

На ближайшие даты омичам обещают резкие перепады температуры. Как сообщает пресс-служба Обь-Иртышского УГМС, сегодня ночью, как и завтра днем от -5 до -10 градусов, местами до 0. А уже перед 25 числом похолодает местами до -23. В целом по региону будет от -13 до -18 градусов. Днем в субботу от -8 до -13. Ночь на воскресенье выдастся морозной. От -18 до -23, а при прояснении облачности — до -28 градусов. Днем в воскресенье ожидается от -6 до -11.