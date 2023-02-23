Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:20

Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Морозы сжиганием чучела выгнать не удастся. Под конец Масленицы в Омск придет холод

23 февраля 2023, 11:20
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омскую область под конец выходных придет серьезное похолодание

Омичам стоит запастись тестом на горячие блины и провести выходные в тепле домашнего очага. В скором времени синоптики прогнозируют похолодание до -28 градусов.

На ближайшие даты омичам обещают резкие перепады температуры. Как сообщает пресс-служба Обь-Иртышского УГМС, сегодня ночью, как и завтра днем от -5 до -10 градусов, местами до 0. А уже перед 25 числом похолодает местами до -23. В целом по региону будет от -13 до -18 градусов. Днем в субботу от -8 до -13. Ночь на воскресенье выдастся морозной. От -18 до -23, а при прояснении облачности — до -28 градусов. Днем в воскресенье ожидается от -6 до -11.

На пятницу прогнозируют мокрый снег и метель с порывами ветра до 18 м/с. На дорогах будет опасно — гололед. В субботу снег чуть поутихнет, будет идти местами, небольшой. Ночью перед 26 февраля область украсит изморозь. Ветер снизит скорость до 6-11 м/с.

Фото: Обь-Иртышское УГМС
Спасайся, кто может! Омичей предупредили о диких проблемах из-за погоды
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Омск#Погода в Омске#Погода в феврале#Похолодание#Снег#Ветер#Обь-Иртышское УГМС#Город#Новости#Омская область
Подпишитесь
Увидела СПИД своими глазами. Истории омичей, ежедневно сталкивающихся с ВИЧ
Вчера, 03:00
Выяснилось, за какие контракты получил взятку глава омской «Дирекции здравоохранения»
Вчера, 09:12
Трое из ларца. В Омской области чиновники получили сроки за «черное риэлторство»
Сегодня, 04:16
Директоров и владельцев «ДСК» привлекли к ответственности по долгам компании
Вчера, 05:42
Омский бизнесмен дошел до Верховного суда, чтобы порвать со своим компаньоном
Вчера, 08:41
Омский «Авангард» отыгрался с 1:3 и одолел ярославский «Локомотив» в овертайме
Вчера, 17:11