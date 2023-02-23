Губернатор Омской области поздравил омичей с Днем защитника Отечества

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
В своем телеграм-канале выступил с видеопоздравлением в честь 23 февраля губернатор Омской области.
«Есть такая профессия — Родину защищать», — озаглавил поздравление для омичей Александр Бурков: — «День Защитника Отечества — это праздник всех, кто ощущает себя частью великой России. Его отмечают кадровые военные, добровольцы и мобилизованные. А еще — это праздник всех, кто своим трудом и участием в гуманитарных акциях помогает нашим бойцам», — отметил губернатор.
Александр Бурков поделился тем, что по его мнению, является главным качеством россиян, век из века мешающим оппонентам:
«России не раз противостояли сильнейшие армии мира. В 18 веке это были шведские войска, в 19 — армия Наполеона, в 20 — Гитлер и фашисты. В 21 веке мы воюем с объединенной армией Запада. Но никто и никогда не мог победить Россию, потому что так и не разгадал, в чем наша сила. Не в огромной территории. Не в природных ресурсах. Не в численности населения. Сила России в самоотречении народа», — сообщил губернатор.
Отдельно Александр Бурков подчеркнул, что в праздник чествовать стоит не только Вооруженные силы, но и силу духа русского народа. Пожелал новых достижений тем, кто служит стране и народу.