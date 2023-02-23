Александр Бурков рассказал о работе Единого гуманитарного центра в ЛДНР

Единый гуманитарный центр Омской области призван скоординировать имеющиеся в регионе волонтерские организации для адресной помощи омским военным в зоне СВО. Координаторы центра все время на связи с бойцами на линии фронта. Им передают и именные посылки от родных, и тактические принадлежности, продовольствие, одежду и многое другое. Во время рабочей поездки в Луганскую и Донецкую Народные Республики, а также в Запорожье Александр Бурков сопровождал гуманитарный груз. Губернатор побывал в Луганске, Стаханове, Донецке и Энергодаре.