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Александр Бурков рассказал о работе Единого гуманитарного центра в ЛДНР

23 февраля 2023, 08:07
Фото: пресс-служба правительства Омской области
Губернатор поделился деталями рабочей поездки в ЛНР, ДНР и Запорожье.

В эфире праздничного телемарафона «Все для победы!» Александр Бурков рассказал о Едином центре гуманитарной помощи. Центр создан для поддержки омичей, которые находятся в зоне СВО. Он работает на территории Омской и Луганской областей.

Единый гуманитарный центр Омской области призван скоординировать имеющиеся в регионе волонтерские организации для адресной помощи омским военным в зоне СВО. Координаторы центра все время на связи с бойцами на линии фронта. Им передают и именные посылки от родных, и тактические принадлежности, продовольствие, одежду и многое другое. Во время рабочей поездки в Луганскую и Донецкую Народные Республики, а также в Запорожье Александр Бурков сопровождал гуманитарный груз. Губернатор побывал в Луганске, Стаханове, Донецке и Энергодаре.

«Бойцы на передовой искренне радуются, когда получают любинскую сгущенку или сладости нашей кондитерской фабрики „Сладонеж“ — для ребят это доброе напоминание о доме. Бойцы скучают по своей малой родине и живо интересуются, что тут у нас: как будет проходить посевная, что происходит, что со снегом. Они сегодня на войне, но они думают о своей семье, быте, хозяйстве и оставленной работе», — рассказал Александр Бурков.

Также губернатор передал солдатам письма от омских школьников, проверил восстановленные объекты в подшефном Стаханове и передал в распоряжение штурмового батальона «Сомали» бронированную разведывательную машину, деньги на которую собирали омские предприниматели.

#Дарья Зыкова#Гуманитарная помощь#Новости#Омская область#Луганск#Стаханов#Донецк#Александр Бурков#Сво#Военные#Рабочая поездка#Общество#Губернатор
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